Общество

Волжский горсуд оштрафовал «яблочника» Александра Ефимова по статье о дискредитации армии

Общество 29.03.2023 21:02
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29.03.2023 21:02




Сегодня, 29 марта, Волжский городской суд Волгоградской области оштрафовал руководителя местного отделения партии «Яблоко» Александра Ефимова по ст. 20.3.3.  КоАП РФ – за дискредитацию вооруженных сил России. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Корреспонденту «Высоты 102» удалось пообщаться с Александром Ефимовым, когда он выходил из здания суда. Отметим, что руководитель отделения «Яблока» ходатайствовал о рассмотрении материалов без его присутствия. 

– Александр Владимирович, по какому поводу вас вызвали в суд?

 Это по ст. 20.3.3. Какая-то публикация в ВКонтакте.

 Вы знаете, какая?

 Мне показывали сегодня. Меня пригласили для беседы, после этого все ускорилось, я даже очков не взял. Не могу ни признать, ни опровергнуть, моя ли это публикация, честно говоря – там очень плохо видно. Но я знаю, что я публикую те материалы, которые сегодня не одобряют. С чем это связано? С переименованием Волгограда в Сталинград. С моей позицией и петицией. Сигнал – прекратить деятельность против этой идеи.

 Что за петиция?

 Поройтесь в Интернете. Петиция против переименования.

 Вам известно, какое наказание вам назначено?

 Суд еще идет, наказание не предусматривает ограничение свободы, штраф какой-то будет.

Как стало известно ИА «Высота 102», поводом для административного наказания Александра Ефимова послужил пост, опубликованный им в одной из социальных сетей в начале 2023 года.

Добавим, что решение волжского горсуда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Справка. Александр Ефимов является членом федерального бюро партии «Яблоко», членом бюро регсовета Волгоградского регионального отделения, председателем  местного отделения в городе Волжский Волгоградской области.

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