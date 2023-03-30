Партия «Яблоко» 30 марта выступила с официальным заявлением по факту состоявшегося накануне в городе Волжском суда над председателем местного отделения Александром Ефимовым. Напомним, политика оштрафовали по статье КоАП РФ о дискредитации российской армии. Поводом тому послужил размещенный в начале года волжанином пост в одной из социальных сетей.

– Утром 29 марта Александру Ефимову позвонили сотрудники полиции УВД в городе Волжский Волгоградской области и пригласили на беседу. Приехавший в отделение вместе с адвокатом политик узнал, что из Центра противодействия экстремизму в управление уголовного розыска поступили материалы, которые сотрудники полиции квалифицировали как «дискредитирующие вооруженные силы». Внимание силовиков привлек пост Ефимова во «Вконтакте» от 22 января с официальными данными ООН о количестве погибших на территории Донбасса в 2021 году и после начала «спецоперации», – дословно пишет пресс-служба партии. – Александр Ефимов отказался от дачи объяснений. Протокол об административном нарушении по ст. 20.3.3 КоАП на Ефимова был составлен в Отделе полиции №1 Управления МВД. Сразу после составления протокола политика доставили в городской суд.

Далее «яблочники» уточняют, что Александр Ефимов лично не мог присутствовать на суде по причине неотложной командировки.

– Многочисленные нарушения в проведении оперативно-розыскной работы и абсурдность самого обвинения не помешали судье оштрафовать члена Федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации армии». Политик намерен обжаловать решение, – заявляют в пресс-службе «Яблока».

В заключение в составленном пиарщиками партии релизе приводится статистика о количестве протоколов в отношении членов партии по статье о дискредитации российской армии. Информация о том, что 33 активиста схлопотали сообща 41 протокол преподносится пресс-службой как достижение.

– А также заведено три уголовных дела по статьям о «дискредитации» и «фейкам об армии», – добавляют в пресс-службе.

Напомним, корреспондентам «Высоты 102» накануне удалось пообщаться с Александром Ефимовым на выходе из суда. Политик сообщил, что не осведомлен о причине составления протокола и высказал предположение, что его визит в суд связан с его петицией против переименования Волгограда в Сталинград.