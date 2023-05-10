Владимир Путин обновил составы четырех судов Волгоградской области

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ, которым обновил составы судов в Волгоградской области.
Как сообщает V102.RU со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, сразу два новых судьи приступят к работе в Волгоградском облсуде. Также новые сотрудники появятся в судах Волгограда, Клетского и Октябрьского районов.
Указом № 332 от 10 мая на должности судей назначены:
- Волгоградский областной суд: Корнеева Елена Александровна и Швыдкова Светлана Викторовна.
- Дзержинский районный суд Волгограда: Бакаева Светлана Александровна.
- Клетский районный суд Волгоградской области: Обухова Наталья Анатольевна.
- Октябрьский районный суд Волгоградской области: Ветохина Татьяна Васильевна.