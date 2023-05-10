Политика

Владимир Путин обновил составы четырех судов Волгоградской области

Политика 10.05.2023 17:42
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10.05.2023 17:42


Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ, которым обновил составы судов в Волгоградской области. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, сразу два новых судьи приступят к работе в Волгоградском облсуде. Также новые сотрудники появятся в судах Волгограда, Клетского и Октябрьского районов. 

Указом № 332 от 10 мая на должности судей назначены:

  • Волгоградский областной суд: Корнеева Елена Александровна и Швыдкова Светлана Викторовна.
  • Дзержинский районный суд Волгограда: Бакаева Светлана Александровна.
  • Клетский районный суд Волгоградской области: Обухова Наталья Анатольевна.
  • Октябрьский районный суд Волгоградской области: Ветохина Татьяна Васильевна.
Фото: архив ИА «Высота 102» 

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