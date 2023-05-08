Общество

Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима Аплеталина

Общество 08.05.2023 14:14
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08.05.2023 14:14



Губернатор Волгоградской области сегодня, 8 мая, передал Золотую Звезду Героя России семье майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе специальной военной операции. Как сообщили в администрации региона, церемония прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы. 



- От имени президента России передаем высшую государственную награду нашей Родины — Золотую Звезду Героя Российской Федерации — семье майора Максима Сергеевича Аплеталина, награжденного за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач специальной военной операции. В сложнейших условиях он действовал смело, решительно и самоотверженно. Ценой своей жизни выполнил стоящие боевые задачи и спас жизни своих товарищей, - сказал Андрей Бочаров.



Глава региона, обращаясь к матери, жене и детям Героя, отметил, что его подвиг навсегда останется не только в памяти семьи и боевых товарищей, но в в истории Волгоградской области и всей нашей страны. 
- Максим был очень добрым и отзывчивым человеком. Любящим мужем, отцом и сыном… Он всегда переживал за своих ребят. Хотел, чтобы все они вернулись домой живыми. Он ничего не боялся, никогда не прятался за чужими спинами, всегда шел напролом. Я горжусь своим мужем. Он по праву заслужил такую высокую награду. Выражаю благодарность администрации Волгоградской области, города Волжского за оказанное внимание и помощь нашей семье, — отметила Мария Аплеталина. 
В церемонии также приняли участие начальник организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника штаба Южного военного округа, генерал-майор Константин Запатоцкий, боевые товарищи Максима Аплеталина.
- Максим навечно в нашем строю, строю Южного военного округа. Он — образец героизма, действительно, настоящий защитник нашего Отечества. Мы всегда будем помнить, чтить и хранить память о нем, — подчеркнул Константин Запатоцкий. 



Имя Максима Аплеталина высечено золотыми буквами на стене зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.
Как ранее сообщалось, 35-летний майор Максиму Аплеталин из Волжского находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации. Со слов вдовы военнослужащего, ее муж и бойцы вверенного ему подразделения на протяжении четырех дней удерживали один из рубежей. Офицер получил ранения несовместимые с жизнью. Погибшего в СВО майора похоронили в Волжском 2 декабря.
Фото: администрации Волгоградской области

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