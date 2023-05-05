Погибшему в ходе спецоперации 35-летнему майору Максиму Аплеталину из Волжского Волгоградской области присвоено звание Героя Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на вдову офицера Марию, церемония передачи Золотой Звезды состоится 8 мая.

— Несколько дней назад мне позвонили из военкомата и сообщили о присвоении мужу посмертно звания Героя России. Затем со мной связались из администрации Волгоградской области. 8 мая в 12.00 пройдет сама церемония передачи награды, — рассказала информагентству Мария Аплеталина. — Максим никогда не прятался за спины ребят, всегда был впереди. Так произошло и в последнем бою.

Напомним, что в зоне боевых действий Максим Аплеталин находился с самого начала спецоперации. Со слов вдовы военнослужащего, ее муж и бойцы вверенного ему подразделения на протяжении четырех дней удерживали один из рубежей. Бойцов накрывала артиллерия противника и били танки. Наш земляк получил ранения несовместимые с жизнью. Погибшего в СВО майора похоронили в Волжском 2 декабря.

С начала специальной военной операции звания Героя России были удостоены семь волгоградцев, шестеро из них — посмертно.

Фото и коллаж: личный архив Максима Аплеталина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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