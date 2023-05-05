Судимого за браконьерство волгоградца поймали у реки с сетями





Полицейские задержали по подозрению в браконьерстве 66-летнего жителя Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина занимался незаконной рыбалкой в пойме Волги в 3 км восточнее рабочего поселка Светлый Яр.

- С этой целью мужчина использовал 67-метровую лесочную сплавную сеть. На момент задержания злоумышленник успел добыть 20 особей рыбы частиковых пород: карасей, карпов и лещей,- сообщили в главке.

Сеть, которая является запрещенным орудием лова, а также выловленную с ее помощью рыбу у мужчины изъяли. За содеянное ему грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов).

Известно, что рыбак ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области