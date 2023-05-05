Судимого за браконьерство волгоградца поймали у реки с сетями

Происшествия 05.05.2023 15:03
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05.05.2023 15:03
Полицейские задержали по подозрению в браконьерстве 66-летнего жителя Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина занимался незаконной рыбалкой в пойме Волги в 3 км восточнее рабочего поселка Светлый Яр.
- С этой целью мужчина использовал 67-метровую лесочную сплавную сеть. На момент задержания злоумышленник успел добыть 20 особей рыбы частиковых пород: карасей, карпов и лещей,- сообщили в главке.
Сеть, которая является запрещенным орудием лова, а также выловленную с ее помощью рыбу у мужчины изъяли. За содеянное ему грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов).
Известно, что рыбак ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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