Трое подростков повредили сцену на городской площади в городе Ленинске Волгоградской области. Как сообщил глава района Андрей Денисов, злоумышленников установили по камерам видеонаблюдения. Ими оказались ученик 5 класса и двое учеников 6 класса одной из школ города Ленинска.

– Родители учащихся вместе с детьми были приглашены на беседу к главе городского поселения г.Ленинск. По итогам встречи принято решение о возмещении ущерба и восстановлении поврежденного участка, – сообщил глава района. Он призвал местных жителей бережно относиться к городскому имуществу.