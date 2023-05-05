В Волгоградской области хотят возбудить дело против нефтяников

Расследования 05.05.2023 09:45
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05.05.2023 09:45
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура передала в следственный орган материалы проверки по факту разлива нефтепродуктов в Николаевском районе.
– Материалы проверки природоохранной прокуратурой направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земель), – сообщили в надзорном ведомстве.
Проверка проводилась совместно с Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.
Установлено, что в результате нарушения эксплуатации нефтепровода на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Солодушинском сельском поселении Николаевского района произошел разлив нефтепродукта на площади 200 кв.м.
Ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, составил свыше 180 тысяч рублей.
Отметим, что это не единичный случай загрязнения земли нефтепродуктами вблизи села Солодушино. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в 2017 году арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о взыскании с АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» 2 млн 160 тыс рублей ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в результате разлива нефтепродуктов. Тогда нефтепродуктами был загрязнен участок площадью 750 кв. м, расположенный на юго-востоке от села Солодушино Николаевского района Волгоградской области.
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