Судимые за убийство рецидивисты задержаны за ночной разбой под Волгоградом





Полиция задержала подозреваемых в ночном разбое в Октябрьском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате этого происшествия пострадал 37-летний местный житель, который и сообщил о случившемся в полицию.

По его словам, ночью 2 мая в его дом ворвались трое неизвестных и стали требовать ценности и деньги. Один из разбойников был вооружен ножом. Под угрозами они заставили хозяина домовладения составить под диктовку договор купли-продажи его автомобиля «ВАЗ-2114». После этого они забрали золотые украшения, 20 тысяч рублей и ключи от машины, на которой и скрылись.

Ближе к утру, придя в себя от полученных травм, потерпевший позвонил в дежурную часть районного отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых в разбое задержали.

- Ими оказались трое ранее судимых местных жителей в возрасте 41, 29 и 35 лет, двое из которых привлекались к уголовной ответственности за совершение убийств, - рассказали в главке.

Похищенное имущество изъято. Автомобиль обнаружен в одном из населенных пунктов Октябрьского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области