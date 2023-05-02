Происшествия

Молодой водитель «Лады» после ДТП в Волгоградской области умер в больнице

Происшествия 02.05.2023 17:24
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02.05.2023 17:24


В Котельниковском районе Волгоградской области, несмотря на усилия врачей, скончался 20-летний мужчина, попавший в ДТП на своей машине «Лада Приора». Автомобиль, как ранее сообщало ИА «Высота 102», вылетел с дороги в кювет и после столкновения с бетонным сооружением перевернулся на крышу. 

– Мужчина был доставлен в ЦРБ города Котельниково в крайне тяжелом состоянии, – сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Не смотря на оказываемую реанимационную помощь, травмы оказались не совместимы с жизнью.

По предварительным данным полиции, молодой водитель не справился с управлением.  

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