В Котельниковском районе Волгоградской области, несмотря на усилия врачей, скончался 20-летний мужчина, попавший в ДТП на своей машине «Лада Приора». Автомобиль, как ранее сообщало ИА «Высота 102», вылетел с дороги в кювет и после столкновения с бетонным сооружением перевернулся на крышу.

– Мужчина был доставлен в ЦРБ города Котельниково в крайне тяжелом состоянии, – сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Не смотря на оказываемую реанимационную помощь, травмы оказались не совместимы с жизнью.

По предварительным данным полиции, молодой водитель не справился с управлением.