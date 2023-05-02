



В Котельниковском районе Волгоградской области водитель отечественной легковушки чудом выжил в результате дорожно-транспортного происшествия. По информации регионального ГУ МВД России «Лада Приора», которой управлял 20-летний мужчина, вылетела с дороги и перевернулась на крышу.

По предварительным данным полиции, авария произошла в 6 утра на 149-м километре дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск».

– Двигаясь со стороны Волгограда в сторону Сальска, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет. После этого машина врезалась в бетонную дренажную трубу, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП водитель доставлен с места происшествия в больницу.

На фото, предоставленном полицейскими, видно, что от удара автомобиль сложился пополам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области