В Волгограде осуждены серийные угонщики Kia Rio и Hyundai Solaris





Пять членов организованной преступной группы, которые занимались угоном иномарок, осуждены в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигуранты уголовного дела получили от 2,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Организатор приговорен Кировским районным судом к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 158 УК РФ, чч.2, 3, 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу и кражи, в том числе в крупном размере, в составе организованной группы).





Следствием и судом установлено, что преступная группа действовала с апреля 2019 года. Сообщники подыскивали в разных районах Волгограда относительно новые иномарки, которые находились в эксплуатации непродолжительное время. Затем они взламывали штатную сигнализацию, перевозили автомобили в специально подготовленные гаражи, где меняли государственные регистрационные знаки. В дальнейшем машины продавались по поддельным документам в других регионах РФ.

В течение мая 2019 года члены ОПГ пытались похитить 8 автомобилей иностранного производства общей стоимостью более 5,7 млн рублей. Фактически удалось похитить три автомобиля, в 5 случаях сообщники не смогли довести умысел до конца в связи с возникавшими техническими проблемами при вскрытии замков и запуске двигателей. В основном их интересовали автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris.





Угонщики пользовались рациями, имели запас дубликатов государственных регистрационных знаков, обладали специальными техническими средствами для взламывания замков, а также электронными блоками управления автомобилями. Вину подсудимые не признали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото ИА «Высота 102» / прокуратуры Волгоградской области



