Специалисты посоветовали волгоградцам выезжать на природу с постельным бельем

В Волгоградской области за прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратилось в медучреждения 192 человека. В одном из случаев специалисты обнаружили у насекомого опасный вирус КГЛ. Эксперты Роскачества, в свою очередь, рассказали, на каких участках тела чаще всего любят «оседать» клещи, и объяснили, зачем отдыхающим нужно брать на природу простыню.

– Возьмите белую простыню и перед тем, как организовать место для пикника, проведите ею по траве, – советуют в Роскачестве. – Другое место для отдыха нужно искать даже в том случае, если к простыни прицепился всего одно насекомое.

Эксперты напоминают – клещи не падают на головы своих жертв с деревьев.

– Они медленно ползут снизу вверх, находясь на траве или кустарнике, – рассказывают специалисты, – насекомые цепляются за одежду и начинают карабкаться к коже человека.

Как правило клещи выбирают самые интимные места на теле человека. Это необходимо учитывать при самоосмотре после возвращения с отдыха.

– Любимые места клещей: пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове, – говорят специалист. – За час-полтора, пока насекомое добирается до уязвимых участков кожи, его можно обнаружить. Впивается клещ безболезненно — в слюне есть анальгетик.

Еще один совет специалистов: чтобы избежать встречи с клещами, лучше выбирать солнечные и сухие полянки. Кровососущие не любят жару и предпочитают места, где влажность воздуха выше 85%, поэтому они особенно активны после дождя.