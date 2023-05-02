Расследования 02.05.2023 13:50
0
02.05.2023 13:50
В Волгоградской области хотят лишить родительских прав 34-летнюю мать четверых детей из города Волжского. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отношении женщины возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жесткое обращение с ним (ст. 157 УК РФ).
Установлено, что у женщины четверо детей 2, 3, 12 и 16 лет. Двоих воспитывает ее первый бывший муж, а еще одного - второй. С подозреваемой и ее матерью проживает 16-летняя девочка, которая страдает врожденными заболеваниями. Фактически уходом за ребенком занимается бабушка, а нерадивая мать злоупотребляет спиртным и ведет антиобщественный образ жизни.
Полицейские также подозревают ее в том, что она периодически наносила побои беззащитному ребенку, а деньги, получаемые на ее содержание, тратила на свои личные нужды. Женщину задержали, вину она признала. За содеянное ей грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о лишении нерадивой матери родительских прав.
В Волгограде ограничат движение транспорта на ул. Рабоче-Крестьянской02.05.2023 15:43
Расследования 02.05.2023 15:43
Волгоградца обвиняют в убийстве приятеля из ревности02.05.2023 15:36
Расследования 02.05.2023 15:36
Замдиректора Волжского УЦ за 11 дней сделал из волгоградца машиниста. И попал под следствие02.05.2023 12:21
Расследования 02.05.2023 12:21
Подорвавшие ЛЭП диверсанты могли сбежать на машине с волгоградскими номерами01.05.2023 21:10
Расследования 01.05.2023 21:10
В Котово Волгоградской области высох посаженный в марте сосновый лес30.04.2023 13:11
Расследования 30.04.2023 13:11
«Все же не алкаши виноваты?»: главу Михайловки наказали за фиктивный ремонт спортплощадки30.04.2023 08:53
Расследования 30.04.2023 08:53
УФСБ: двое вымогателей осуждены за похищение волгоградских бизнесменов29.04.2023 11:46
Расследования 29.04.2023 11:46
Мобилизованному волгоградцу отсрочили приговор из-за нахождения на СВО29.04.2023 08:51
Расследования 29.04.2023 08:51
Приехали в гости: стали известны подробности гибели женщины с внуками под Волгоградом29.04.2023 08:17
Расследования 29.04.2023 08:17
«Он был обезвожен и ночевал под кустами»: в Волгограде пожилой мужчина два дня скитался по улицам28.04.2023 13:50
Расследования 28.04.2023 13:50
Эксперты назвали причину массовой гибели коров в хуторе под Волгоградом28.04.2023 12:30
Расследования 28.04.2023 12:30
«Постараемся к 9 мая»: в Волгограде частично восстановят рассыпающийся подарок Фонда Гейдара Алиева28.04.2023 12:00
Расследования 28.04.2023 12:00
Убил и позвонил матери. Зарезавший экс-супругу из-за ревности волгоградец идет под суд28.04.2023 09:32
Расследования 28.04.2023 09:32
В Волгограде облсуд оправдал Александра Юношева по прозвищу Еврей27.04.2023 16:32
Расследования 27.04.2023 16:32
Дело о гибели 3 человек в ДТП с маршруткой и КАМАЗом в Волгограде дошло до суда27.04.2023 14:01
Расследования 27.04.2023 14:01