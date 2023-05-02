



В Волгоградской области хотят лишить родительских прав 34-летнюю мать четверых детей из города Волжского. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отношении женщины возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жесткое обращение с ним (ст. 157 УК РФ).

Установлено, что у женщины четверо детей 2, 3, 12 и 16 лет. Двоих воспитывает ее первый бывший муж, а еще одного - второй. С подозреваемой и ее матерью проживает 16-летняя девочка, которая страдает врожденными заболеваниями. Фактически уходом за ребенком занимается бабушка, а нерадивая мать злоупотребляет спиртным и ведет антиобщественный образ жизни.

Полицейские также подозревают ее в том, что она периодически наносила побои беззащитному ребенку, а деньги, получаемые на ее содержание, тратила на свои личные нужды. Женщину задержали, вину она признала. За содеянное ей грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о лишении нерадивой матери родительских прав.



