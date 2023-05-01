«Тарахтит как настоящий»: волгоградец собрал «детский» джип времен войны



За несколько месяцев волгоградец Николай Лялин собрал в гараже копию знаменитого американского внедорожника Второй мировой войны Willys. От оригинала машину со свежей краской на кузове отличают разве что размеры — все детали уменьшены вдвое. О создании мини-«двойника» мастер рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Для своих сыновей Николай Лялин создал удивительную коллекцию родом из детства. Вместо современных электромобилей из пластика мужчина предложил им мечту любого советского мальчишки — педальную «Неву», мотороллер «Крошка», «Львовянку» и миниатюрного «Москвича».

— Дети подросли и перестали помещаться в «педальники». Старший, ему уже 9 лет, очень переживал по этому поводу, — рассказывает волгоградец. — А зимой мы решили сделать машину средних размеров. Все же главной целью было не собрать Willys, а вместе поковыряться в гараже.

Работа над копией известного джипа, поставлявшегося в Советский Союз по ленд-лизу, началась с поисков и доработки чертежей. А дальше — творчество в чистом виде. Вместе со своими подмастерьями Николай сварил железную раму из труб, выточил детали на токарном станке и подобрал колеса от дачной тележки.





— В интернете мы встречали подобные машины с электромотором. Нам же хотелось, чтобы наша модель тарахтела как настоящая, — улыбается мужчина. — Поэтому переделали чертежи и принесли с металлоприемки старую советскую пилу «Дружба». Из нее и сделали бензиновый двигатель. Вместе с моими пацанами мы выточили все детали на учебном токарном станочке, а кузов вырезали лобзиком из фанеры. Детям понравился не только результат, но и сам процесс изготовления. На только что сваренной раме они катались дня три — один рулил, другой толкал.

Накануне Дня Победы миниатюрный ретроавтомобиль почти готов к выходу в свет. Перед праздничным прогоном Николай Лялин планирует лишь доделать фары и окончательно настроить мотор.

— Машина будет не очень быстрой. Но, правда, немного шустрее электромобилей, которые выставлены в парках, — отмечает умелец. — Если хватит времени, реализую свой план-мечту и прицеплю к нашей «Бензинке» пушку такого же размера. Кстати, ко Дню Победы мы подготовили не только саму машину. Вместе с сыновьями мы вырезали и ружья.





Вслед за армейским внедорожником коллекцию волгоградского мастера пополнят и другие ностальгические экспонаты. В скором времени мужчина планирует довести до ума педального коня и вернуть в строй советские мотоциклы.

— Моя коллекция переехала в отдельную комнату дачного домика, — рассказывает Николай. — Дело не заброшено. Недавно я принес педального коня. Как только дойдут руки, я его покрашу, и будет как новенький. В порядок нужно приводить и пять советских мотоциклов, два настоящих «Москвича» — один еще более-менее, а вот второй придется делать полностью. В этой работе мне тоже будут помогать мои сыновья. Они ждут меня с работы, чтобы скорее пойти в гараж.

Подготовила Виктория Чумакова