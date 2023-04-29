«Даже тяжелые смены – в удовольствие»: волгоградский врач «скорой» откровенно рассказала о работе





Врач линейной бригады скорой помощи в Волгограде Полина Федченко выбрала эту сложную профессию еще в детстве, а когда пришло время определяться с вузом – ни секунду не сомневалась, что ее выбор правильный.

- Мы с мамой часто смотрели медицинские сериалы и, видимо, как говорится, это записалось на подкорку еще у ребенка. И когда пришло время выбирать профессию, то были интересы к изучению биологии и химии, поэтому не было сложностей при выборе, - вспоминает Полина.

Трудности и сомнения, конечно, в процессе учебы были, но на третьем курсе произошло то, что окончательно укрепило девушку в ее выборе.

- Когда мы проходили практику на скорой медицинской помощи, я поняла, что хочу здесь работать, что это мое и мне это нравиться, - говорит Полина.

На четвертом курсе она устроилась на 7-ю подстанцию скорой медицинской помощи медсестрой, выезжала на вызовы в составе бригад. Так незаметно пролетели 2,5 года, а после получения диплома молодой специалист устроилась на эту же подстанцию врачом выездной бригады. На этой должности Полина Федченко работает 2,5 года. У нее две специализации реаниматолог-анестезиолог и врач скорой медицинской помощи.

За свою «пятилетку» она помнит почти всех своих пациентов, но были ситуации, которые останутся в памяти надолго.

- Самый запоминающийся, даже шокирующий случай был, когда мы получили вызов о травме конечности, а по прибытию обнаружили травматическую ампутацию конечности у мужчины по верхнюю треть плеча. При этом мужчина находился в создании. Это был молодой мужчина около 30 лет, он был в сознании, разговаривал с нами. В данной ситуации главное было не растеряться, быстро оказать ему помощь и госпитализировать его, что помогло в дальнейшем спасти его жизнь, - рассказывает специалист. - Мы наложили жгут для оставления кровотечения, обработали полностью поверхность, наложили стерильные повязки, чтобы избежать сепсиса, заражения крови, что очень опасно в данной ситуации. Это была работа с деревом, это был станок, поэтому очень важно было обработать конечность. Нужно было обезболить, потому что пациент находился в состоянии травматического шока.

Это состояние, как поясняет медик, очень опасное. Пациент пребывает в возбуждении. У него повышается давление, но может наступить момент, когда он может потерять сознание и умереть. Поэтому дорога каждая секунда, чтобы оказать человеку квалифицированную помощь и спасти его жизнь.

- Мы его госпитализировали в 25-ю больницу, ему там была оказана помощь, - продолжает свой рассказ молодой врач. - Интересовалась его состоянием, я всегда интересуюсь состоянием своих пациентов. Его прооперировали, через неделю выписали из больницы. К сожалению, руку спасти не удалось, но жизнь сохранили.

В этом месяце выездная бригада, в которой была Полина Федченко, госпитализировала в больницу 88-летнюю пациентку, состояние которой во время транспортировки ухудшилось, ей потребовались реанимационные мероприятия. Пожилую женщину, которая задыхалась, медики доставили в 25-ю больницу в отделение реанимации.

Случаи, которые происходили на выездах, убедили врача в том, что в «скорой» могут работать только сильные люди.

- Сильные духом и уверенные в себе, потому что наша профессия требует принятия экстренных и незамедлительных решений. Нельзя сомневаться ни в себе, ты также должен быть уверен и в своем помощнике. Когда ты работаешь, ты должен быть собранным, нельзя отвлекаться на свои личные переживания. Человек должен быть заинтересован в своей работе, должен туда погружаться. Также люди должны сохранять человечность, - убеждена врач «скорой».

По словам Полины, эту службу не потянут люди, которые не могут контактировать с пациентами и ищут выгоду в своей работе. В скорой помощи выгоду получить невозможно, но в погоне за ней можно навредить и пациенту, и коллегам, что недопустимо.

Врач благодарна своим близким, которые поддерживают ее и понимают. В семье она черпает силы для работы, отдыхает и восстанавливается. Но главный секрет, как поясняет медик, в том, что ей нравится, чем она занимается.

- На самом деле я хожу на работу с удовольствием. Даже тяжелые смены дарят какое-то удовольствие. Когда ты видишь результат своей работы, что ты помог людям, что ты не просто так устал, что тебе было тяжело, но это было не напрасно.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области



