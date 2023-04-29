Две фуры дотла сгорели на рынке у трассы под Волгоградом

Происшествия 29.04.2023 18:23
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29.04.2023 18:23
Два грузовых автомобиля, которые были припаркованы рядом, сгорели дотла на придорожном рынке у трассы в Михайловке Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в Михайловке поступило сегодня, 29 апреля, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:09.
- Горели два грузовых автомобиля с полуприцепами по всей площади. Пожарные расчеты 30-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.16 ч. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС региона.
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