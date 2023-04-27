На обводнение Волго-Ахтубинской поймы добавят денег из резервного фонда РФ

Правительство РФ выделило дополнительные средства из резервного фонда на строительство и реконструкцию объектов инженерной защиты от наводнений, а также водопропускных сооружений. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах, 1,1 млрд рублей направят в 5 регионов – это Ярославская и Волгоградская области, Татарстан, Забайкалье и Хабаровский край.

– Регионы воспользовались механизмом поддержки, разработанным в условиях внешнего экономического давления. Столкнувшись с удорожанием материалов и оборудования из-за введенных в отношении России санкций, непосредственные исполнители работ не остались без поддержки. Предусмотренные компенсации позволяют выполнить все запланированные мероприятия в срок, – отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

В частности, дополнительные средства из федерального бюджета также пойдут на строительство водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы. В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» Волгоградская область получит в 2023-2024 годах еще 55,3 млн рублей.