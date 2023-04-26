Сотрудники МВД задержали в Волгограде валютного спекулянта





В Волгограде полицейские задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности, который покупал и продавал валюту коммерсантам и иностранцам. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- По версии следствия, с февраля прошлого года мужчина проводил операции по купле-продаже наличной валюты без соответствующей лицензии в арендованном офисе. К его услугам чаще всего обращались студенты-иностранцы волгоградских вузов и коммерсанты. По предварительным данным, незаконный доход от противоправной деятельности превысил 25 миллионов рублей, - сообщила Волк.

Задержание мужчины провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду. В ходе обыска в его офисе изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, планшеты, около шести миллионов рублей и более 16 тысяч долларов США.



