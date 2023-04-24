В Волгоградской области установлен и задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении и изнасиловании 87-летней жительницы хутора Бубновский Урюпинского района. Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратилась внучка пожилой женщины, которая рассказала подробности этой чудовищной истории.

Как сообщил «Высоте 102» собственный источник в правоохранительных органах, подозреваемого задержали.

— Им оказался сосед пенсионерки. Мужчину нашли в соседнем доме спустя некоторое время после нападения. Бабушка сейчас в больнице. Он ее основательно поколотил, бил кулаками. Залез наобум к ней, пьяный, — поделился источник.

Известно, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Со слов внучки потерпевшей, Светланы, в совершении преступления подозревают 30-летнего односельчанина, чья мать часто занимала у пенсионерки деньги.

Родственница пострадавшей 87-летней солистки казачьего хора хутора Бубновского «Сударушка» рассказала журналистам информагентства, что бабушка находится при смерти в Урюпинской ЦРБ.

— У нее сломаны три ребра, отбиты внутренние органы, он же ее еще и изнасиловал, — вспоминает с ужасом Светлана. — Ее обнаружила соцработница, которая к ней регулярно приходила. Бабушка жила одна на окраине хутора, никуда не хотела переезжать. Врачи говорят, что она в тяжелом состоянии, у нее отказали почки. До этого поднялась температура под сорок градусов.

Со слов внучки, ближайшие родственники бабушки живут в соседнем населенном пункте, а сама она не всегда могла часто к ней приезжать из райцентра.

Напомним, что, как рассказала Светлана, неделю назад в дом к ее бабушке через окно проник мужчина, который «всю ночь издевался над ней, бил, насиловал и Бог знает, что еще делал», а после скрылся, ничего не забрав из дома.

В СУ СКР по Волгоградской области информацию о задержании подозреваемого не комментируют.

Фото: из семейного архива