«Издевался над ней всю ночь»: в Волгоградской области насильник влез в дом 87-летней бабушки





Жители хутора Бубновский Урюпинского района Волгоградской области потрясены трагедией, которая произошла с пожилой местной жительницей. Как рассказала ИА «Высота 102» внучка 87-летней Раисы Ивановны Я., Светлана, жуткий случай произошел около недели назад. Жители хутора Бубновский Урюпинского района Волгоградской области потрясены трагедией, которая произошла с пожилой местной жительницей. Как рассказала ИА «Высота 102» внучка 87-летней Раисы Ивановны Я., Светлана, жуткий случай произошел около недели назад.





Фото из семейного альбома



- В дом моей бабушки, разбив окно, влез мужчина, - с трудом говорит Светлана. – Он издевался над ней всю ночь, бил, насиловал и Бог знает, что еще делал. У бабули сломаны ребра, разрыв внутренних органов и другие серьезные травмы.По словам молодой женщины, нелюдь ничего не забрал из дома.- Он ее просто истерзал и бросил умирать под утро, - плачет Светлана.Сейчас Раиса Ивановна находится в больнице. Но ее состояние очень тяжелое.- У бабушки отказали почки, видно, он ей отбил все внутренности, ей не дают шансов, - с трудом подбирает слова внучка Раисы Ивановны.По словам Светланы, дом ее бабушки находится на отшибе в хуторе, ее криков о помощи люди не слышали.По данным родственников, подозреваемый в совершении этого зверского преступления задержан.- Бабушка была еще в сознании и опознала этого зверя по голосу, - поделилась Светлана. – Не могу рассказать все подробности и кого-то обвинять, пока не закончены экспертизы. Но подозревают бабушкиного односельчанина, 30-летнего мужчину. Его мать часто занимала у нашей бабушки деньги.Раису Ивановну Я. знают и любят многие жители Урюпинского района. Она много лет являлась солисткой казачьего хора х. Бубновского –«Сударушка». На её счету - множество побед в конкурсах, огромное количество грамот и других наград.- Я все это рассказала, чтобы люди берегли своих любимых и пожилых родных, - говорит женщина. – К сожалению, мы не смогли этого сделать. Еще страшно оттого, что, оказывается, рядом с нами живут нелюди с человеческой личиной. Мы будем добиваться, чтобы виновного наказали по полной.В Урюпинском межрайнном следственном отделе СУ СК по Волгоградской области подтвердили, что подозреваемый в совершении этого преступления установлен. Другие подробности в ведомстве сообщать отказались. В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что подробности этого жуткого преступления будут обнародованы завтра.