«Издевался над ней всю ночь»: в Волгоградской области насильник влез в дом 87-летней бабушки

По словам молодой женщины, нелюдь ничего не забрал из дома.
- Он ее просто истерзал и бросил умирать под утро, - плачет Светлана.
Сейчас Раиса Ивановна находится в больнице. Но ее состояние очень тяжелое.
- У бабушки отказали почки, видно, он ей отбил все внутренности, ей не дают шансов, - с трудом подбирает слова внучка Раисы Ивановны.
По словам Светланы, дом ее бабушки находится на отшибе в хуторе, ее криков о помощи люди не слышали.
По данным родственников, подозреваемый в совершении этого зверского преступления задержан.
- Бабушка была еще в сознании и опознала этого зверя по голосу, - поделилась Светлана. – Не могу рассказать все подробности и кого-то обвинять, пока не закончены экспертизы. Но подозревают бабушкиного односельчанина, 30-летнего мужчину. Его мать часто занимала у нашей бабушки деньги.
Раису Ивановну Я. знают и любят многие жители Урюпинского района. Она много лет являлась солисткой казачьего хора х. Бубновского –«Сударушка». На её счету - множество побед в конкурсах, огромное количество грамот и других наград.
- Я все это рассказала, чтобы люди берегли своих любимых и пожилых родных, - говорит женщина. – К сожалению, мы не смогли этого сделать. Еще страшно оттого, что, оказывается, рядом с нами живут нелюди с человеческой личиной. Мы будем добиваться, чтобы виновного наказали по полной.
В Урюпинском межрайнном следственном отделе СУ СК по Волгоградской области подтвердили, что подозреваемый в совершении этого преступления установлен. Другие подробности в ведомстве сообщать отказались. В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что подробности этого жуткого преступления будут обнародованы завтра.