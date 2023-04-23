Расследования

«Издевался над ней всю ночь»: в Волгоградской области насильник влез в дом 87-летней бабушки

Расследования 23.04.2023 11:59
0
23.04.2023 11:59


Жители хутора Бубновский Урюпинского района Волгоградской области потрясены трагедией, которая произошла с пожилой местной жительницей. Как рассказала ИА «Высота 102» внучка 87-летней Раисы Ивановны Я., Светлана, жуткий случай произошел около недели назад.
- В дом моей бабушки, разбив окно, влез мужчина, - с трудом говорит Светлана. – Он издевался над ней всю ночь, бил, насиловал и Бог знает, что еще делал. У бабули сломаны ребра, разрыв внутренних органов и другие серьезные травмы.
По словам молодой женщины, нелюдь ничего не забрал из дома.
- Он ее просто истерзал и бросил умирать под утро, - плачет Светлана.
Сейчас Раиса Ивановна находится в больнице. Но ее состояние очень тяжелое.
- У бабушки отказали почки, видно, он ей отбил все внутренности, ей не дают шансов, - с трудом подбирает слова внучка Раисы Ивановны.
По словам Светланы, дом ее бабушки находится на отшибе в хуторе, ее криков о помощи люди не слышали.
По данным родственников, подозреваемый в совершении этого зверского преступления задержан.
- Бабушка была еще в сознании и опознала этого зверя по голосу, - поделилась Светлана. – Не могу рассказать все подробности и кого-то обвинять, пока не закончены экспертизы. Но подозревают бабушкиного односельчанина, 30-летнего мужчину. Его мать часто занимала у нашей бабушки деньги.
Раису Ивановну Я. знают и любят многие жители Урюпинского района. Она много лет являлась солисткой казачьего хора х. Бубновского –«Сударушка». На её счету - множество побед в конкурсах, огромное количество грамот и других наград.
- Я все это рассказала, чтобы люди берегли своих любимых и пожилых родных, - говорит женщина. – К сожалению, мы не смогли этого сделать. Еще страшно оттого, что, оказывается, рядом с нами живут нелюди с человеческой личиной. Мы будем добиваться, чтобы виновного наказали по полной.
В Урюпинском межрайнном следственном отделе СУ СК по Волгоградской области подтвердили, что подозреваемый в совершении этого преступления установлен. Другие подробности в ведомстве сообщать отказались. В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что подробности этого жуткого преступления будут обнародованы завтра.

Фото из семейного альбома

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 13:50
Расследования 22.04.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 12:43
Расследования 22.04.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2023 14:35
Расследования 21.04.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2023 11:31
Расследования 21.04.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2023 09:13
Расследования 21.04.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2023 21:34
Расследования 20.04.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2023 16:31
Расследования 20.04.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2023 14:15
Расследования 20.04.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 20:26
Расследования 19.04.2023 20:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 14:23
Расследования 19.04.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 12:25
Расследования 19.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 12:07
Расследования 19.04.2023 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 21:14
Расследования 18.04.2023 21:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 18:15
Расследования 18.04.2023 18:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:29
«В опасности дети»: в Волгоградской области готовят иск в суд о закрытии бетонного заводаСмотреть фотографии
14:50
«Рядом лежало ружье»: около пруда в Волгоградской области нашли тело пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
14:00
Волжская ГЭС резко снизила объем воды для наполнения ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:06
Спартаковцы заложили «Аллею чемпионов» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:59
«Издевался над ней всю ночь»: в Волгоградской области насильник влез в дом 87-летней бабушкиСмотреть фотографии
11:17
Две школьницы пострадали в ДТП с квадроциклами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
В оранжерее волгоградского ботсада открылась выставка кактусовСмотреть фотографии
08:48
Десятки тысяч волгоградцев с 24 апреля останутся без горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
08:27
В двух районах Волгоградской области увеличилось количество жителейСмотреть фотографии
21:14
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО разведчикаСмотреть фотографии
20:45
Жителей Волгоградской области временно оставят без кино и новостейСмотреть фотографии
20:07
«Голову сломали»: под Волгоградом не смогли поднять утонувший мостСмотреть фотографии
19:11
Волгоградский «Ротор» играючи победил чемпиона области «Ахтубу» - 10:1Смотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом после дождя появилась двойная радугаСмотреть фотографии
18:01
В центре Волгограда досрочно открыли движение на улице ПархоменкоСмотреть фотографии
17:09
«Проживаю в подвале, без света, в холоде»: 85-летняя пенсионерка из Попасной обратилась к сыну в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волжском женщина с 16-летней дочерью воровали из супермаркетов едуСмотреть фотографии
15:32
«Жена и дети выпрыгивали из окон»: под Волгоградом сгорел дом настоятеля православной общиныСмотреть фотографии
14:50
Волгоградцам вернули переплаченные за ЖКУ 7 млн рублейСмотреть фотографии
14:31
Двухэтажный поезд с туристами прибыл на ж/д вокзал в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
В поселке под Волгоградом дотла сгорели сараи, пострадала девушкаСмотреть фотографии
13:50
Стали известны причины страшного ДТП с раскуроченным авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде жителям двух пострадавших от взрыва подъездов разрешили забрать вещиСмотреть фотографии
12:43
«Все четверо были вооружены»: в Волгограде компанию подростков расстреляли из пневматических винтовокСмотреть фотографии
11:43
«Уже сидят на гнездах»: волгоградская весна обманула перелетных птицСмотреть фотографии
11:00
Пьяный водитель перевернулся в машине с двумя детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом образовалась 4-километровая пробка из-за ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
09:23
Берите зонтики: волгоградцев предупредили о дождях с грозами на выходныхСмотреть фотографии
08:26
В ЦПКиО Волгограда возвращаются красноухие черепахиСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области началась подчищающая иммунизация от кориСмотреть фотографии
 