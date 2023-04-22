Спорт

Волгоградский «Ротор» играючи победил чемпиона области «Ахтубу» - 10:1

Спорт 22.04.2023 19:11
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22.04.2023 19:11


Проверить в деле молодежь использовал сегодня волгоградский "Ротор" в товарищеской встрече с действующим чемпионом Волгоградской области клубом "Ахтуба", которая прошла сегодня, 22 апреля на стадионе "Зенит". Сенсации не случилось - клуб второй лиги  разгромил областную команду со счётом 10:1. Как сообщает "ИА Высота 102", этот матч сине-голубые провели вместо поединка со снявшимися со второй лиги "Ессентуками".
Получив возможность не оглядываться на конечный результат в контрольном поединке, Алексей Стукалов выпустил в основном составе по большей части тех футболистов, которые в последнее время получали мало игрового времени в официальных играх.  Место в воротах занял Самок. Линию защиту составили Шарков, Кармаев, Шмаков и Пелих. В полузащите вышли Карасёв, Шаталов, Завезён, Родионов и Магомедов. А на позиции единственного форварда солировал Умаров.

Вход на матч с "Ахтубой" был свободный. К радости собравшихся на трибунах болельщиков, долго ждать голов в исполнении "Ротора" им не пришлось. За полчаса сине-голубые отправили три безответных мяча в ворота Николая Нелюбова, который является голкипером волгоградского клуба, но в этом поединке по договорённости между командами играл за "Ахтубу". Автором первого результативного действия на 19-й минуте стал Данил Шаталов. Затем отличился Иван Шмаков, замкнувший комбинацию при угловом. Разгромный счёт установил Магомед Магомедов, удачно завершивший контратаку своей команды.
После перерыва тренерский штаб "Ротора" произвёл две замены. Вместо Шаркова и Шаталова на поле появились Прищепа и Ахмедханов. Волгоградцы продолжили  контролировать ситуацию на поле. Магомедов ещё дважды поразил ворота соперника и, тем самым, оформил хет-трик. Тем не менее, без пропущенных голов флагман волгоградского футбола не обошёлся. На 56-й минуте " Ахтуба" отыграла один мяч.

В середине второго тайма Стукалов осуществил ряд перестановок, заменив несколько своих игроков.  В поединок вступили футболисты, которых можно назвать основными. И результат не заставил себя долго ждать. На 70-й минуте Артём Максименко расстрелял ворота противника, реализовав выход один на один с голкипером.  Вскоре Максименко записал на свой счёт ещё два результативных действия. Помимо него отличились Ризван Ахмедханов и Илья Сафронов. 10:1 - итоговая безоговорочная победа "Ротора".
Два коллектива могут быть довольными проведённой встречей. Сине-голубые приобрели необходимую игровую практику перед решающим отрезком сезона. "Ахтуба", в свою очередь, получила шанс проверить свои силы на фоне серьёзного оппонента в преддверии старта областного чемпионата, где им предстоит защищать титул. После товарищеского поединка обе команды сделали совместную фотографию и пообщались с болельщиками.   
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

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