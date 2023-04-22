Волгоградский «Ротор» играючи победил чемпиона области «Ахтубу» - 10:1





Проверить в деле молодежь использовал сегодня волгоградский "Ротор" в товарищеской встрече с действующим чемпионом Волгоградской области клубом "Ахтуба", которая прошла сегодня, 22 апреля на стадионе "Зенит". Сенсации не случилось - клуб второй лиги разгромил областную команду со счётом 10:1. Как сообщает "ИА Высота 102", этот матч сине-голубые провели вместо поединка со снявшимися со второй лиги "Ессентуками". Проверить в деле молодежь использовал сегодня волгоградский "Ротор" в товарищеской встрече с действующим чемпионом Волгоградской области клубом "Ахтуба", которая прошла сегодня, 22 апреля на стадионе "Зенит". Сенсации не случилось - клуб второй лиги разгромил областную команду со счётом 10:1. Как сообщает "ИА Высота 102", этот матч сине-голубые провели вместо поединка со снявшимися со второй лиги "Ессентуками".





Вход на матч с "Ахтубой" был свободный. К радости собравшихся на трибунах болельщиков, долго ждать голов в исполнении "Ротора" им не пришлось. За полчаса сине-голубые отправили три безответных мяча в ворота Николая Нелюбова, который является голкипером волгоградского клуба, но в этом поединке по договорённости между командами играл за "Ахтубу". Автором первого результативного действия на 19-й минуте стал Данил Шаталов. Затем отличился Иван Шмаков, замкнувший комбинацию при угловом. Разгромный счёт установил Магомед Магомедов, удачно завершивший контратаку своей команды. Вход на матч с "Ахтубой" был свободный. К радости собравшихся на трибунах болельщиков, долго ждать голов в исполнении "Ротора" им не пришлось. За полчаса сине-голубые отправили три безответных мяча в ворота Николая Нелюбова, который является голкипером волгоградского клуба, но в этом поединке по договорённости между командами играл за "Ахтубу". Автором первого результативного действия на 19-й минуте стал Данил Шаталов. Затем отличился Иван Шмаков, замкнувший комбинацию при угловом. Разгромный счёт установил Магомед Магомедов, удачно завершивший контратаку своей команды.





В середине второго тайма Стукалов осуществил ряд перестановок, заменив несколько своих игроков. В поединок вступили футболисты, которых можно назвать основными. И результат не заставил себя долго ждать. На 70-й минуте Артём Максименко расстрелял ворота противника, реализовав выход один на один с голкипером. Вскоре Максименко записал на свой счёт ещё два результативных действия. Помимо него отличились Ризван Ахмедханов и Илья Сафронов. 10:1 - итоговая безоговорочная победа "Ротора". В середине второго тайма Стукалов осуществил ряд перестановок, заменив несколько своих игроков. В поединок вступили футболисты, которых можно назвать основными. И результат не заставил себя долго ждать. На 70-й минуте Артём Максименко расстрелял ворота противника, реализовав выход один на один с голкипером. Вскоре Максименко записал на свой счёт ещё два результативных действия. Помимо него отличились Ризван Ахмедханов и Илья Сафронов. 10:1 - итоговая безоговорочная победа "Ротора".

Иван Тюгаев

Фото СК "Ротор" VK.com







Получив возможность не оглядываться на конечный результат в контрольном поединке, Алексей Стукалов выпустил в основном составе по большей части тех футболистов, которые в последнее время получали мало игрового времени в официальных играх. Место в воротах занял Самок. Линию защиту составили Шарков, Кармаев, Шмаков и Пелих. В полузащите вышли Карасёв, Шаталов, Завезён, Родионов и Магомедов. А на позиции единственного форварда солировал Умаров.После перерыва тренерский штаб "Ротора" произвёл две замены. Вместо Шаркова и Шаталова на поле появились Прищепа и Ахмедханов. Волгоградцы продолжили контролировать ситуацию на поле. Магомедов ещё дважды поразил ворота соперника и, тем самым, оформил хет-трик. Тем не менее, без пропущенных голов флагман волгоградского футбола не обошёлся. На 56-й минуте " Ахтуба" отыграла один мяч.Два коллектива могут быть довольными проведённой встречей. Сине-голубые приобрели необходимую игровую практику перед решающим отрезком сезона. "Ахтуба", в свою очередь, получила шанс проверить свои силы на фоне серьёзного оппонента в преддверии старта областного чемпионата, где им предстоит защищать титул. После товарищеского поединка обе команды сделали совместную фотографию и пообщались с болельщиками.