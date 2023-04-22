Расследования

Стали известны причины страшного ДТП с раскуроченным авто под Волгоградом

Расследования 22.04.2023 13:50
0
22.04.2023 13:50


Причиной смертельного ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области, в результате которого «десятку» раскурочило от удара с грузовиком, стал маневр водителя легковушки, который не справился с управлением.
- Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Fuso под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных  травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в главке.
Как ранее сообщало информагентство, 55-водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21102 двигался со стороны Волгограда и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком, который ехал со стороны Москвы.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался. В больницу доставили 44-летнего пассажира, находившегося в салоне ВАЗа. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 12:43
Расследования 22.04.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2023 14:35
Расследования 21.04.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2023 11:31
Расследования 21.04.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2023 09:13
Расследования 21.04.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2023 21:34
Расследования 20.04.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2023 16:31
Расследования 20.04.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2023 14:15
Расследования 20.04.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 20:26
Расследования 19.04.2023 20:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 14:23
Расследования 19.04.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 12:25
Расследования 19.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2023 12:07
Расследования 19.04.2023 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 21:14
Расследования 18.04.2023 21:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 18:15
Расследования 18.04.2023 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2023 18:02
Расследования 18.04.2023 18:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:06
В Волжском женщина с 16-летней дочерью воровали из супермаркетов едуСмотреть фотографии
15:32
«Жена и дети выпрыгивали из окон»: под Волгоградом сгорел дом настоятеля православной общиныСмотреть фотографии
14:50
Волгоградцам вернули переплаченные за ЖКУ 7 млн рублейСмотреть фотографии
14:31
Двухэтажный поезд с туристами прибыл на ж/д вокзал в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
В поселке под Волгоградом дотла сгорели сараи, пострадала девушкаСмотреть фотографии
13:50
Стали известны причины страшного ДТП с раскуроченным авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде жителям двух пострадавших от взрыва подъездов разрешили забрать вещиСмотреть фотографии
12:43
«Все четверо были вооружены»: в Волгограде компанию подростков расстреляли из пневматических винтовокСмотреть фотографии
11:43
«Уже сидят на гнездах»: волгоградская весна обманула перелетных птицСмотреть фотографии
11:00
Пьяный водитель перевернулся в машине с двумя детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом образовалась 4-километровая пробка из-за ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
09:23
Берите зонтики: волгоградцев предупредили о дождях с грозами на выходныхСмотреть фотографии
08:26
В ЦПКиО Волгограда возвращаются красноухие черепахиСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области началась подчищающая иммунизация от кориСмотреть фотографии
21:40
«Виктория в честь Виктории»: «Астраханочка» в матче памяти обыграла волгоградских гандболистокСмотреть фотографии
20:59
Школьник из Владивостока после тяжелой травмы едет в Волгоград за мечтойСмотреть фотографии
19:58
На трассе Волгоград — Москва смяло легковушку, водитель погиб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
«Жила одна, внук приходил»: соседи рассказали о хозяйке квартиры в Волгограде, где взорвался газСмотреть фотографии
19:14
ПСБ поддержит волгоградских машиностроителейСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде после ДТП с иномаркой исчез один из сбитых пешеходовСмотреть фотографии
16:01
В два подъезда взорвавшегося дома в Волгограде вернули воду и светСмотреть фотографии
15:53
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,1% россиянСмотреть фотографии
15:27
Аэрофлот бесплатно перевезет ветеранов войны с 2 по 11 маяСмотреть фотографии
15:26
Губернатор Бочаров пообещал помочь с новым зданием для волгоградского облсудаСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде сын кулаком убил 63-летнего отцаСмотреть фотографии
13:40
«Она хваталась за кусты»: под Волгоградом спасатели вытащили из ледяной воды 25-летнюю девушкуСмотреть фотографии
13:02
Волгоградка, в квартире которой произошел взрыв газа, легла в больницу за 6 дней до ЧПСмотреть фотографии
11:51
УК обязали восстановить подъезды взорвавшегося дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:49
«СОГАЗ-Мед» о симптомах инсульта и первой помощиСмотреть фотографии
11:31
Газовики заявили об отсутствии договора на техобслуживание у жильцов взорвавшейся квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
 