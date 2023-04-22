Стали известны причины страшного ДТП с раскуроченным авто под Волгоградом

Расследования 22.04.2023 13:50
0
22.04.2023 13:50
Причиной смертельного ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области, в результате которого «десятку» раскурочило от удара с грузовиком, стал маневр водителя легковушки, который не справился с управлением.
- Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Fuso под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в главке.
Как ранее сообщало информагентство, 55-водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21102 двигался со стороны Волгограда и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком, который ехал со стороны Москвы.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался. В больницу доставили 44-летнего пассажира, находившегося в салоне ВАЗа.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волжском женщина с 16-летней дочерью воровали из супермаркетов еду22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
«Все четверо были вооружены»: в Волгограде компанию подростков расстреляли из пневматических винтовок22.04.2023 12:43
Расследования 22.04.2023 12:43
В Волгограде сын кулаком убил 63-летнего отца21.04.2023 14:35
Расследования 21.04.2023 14:35
Газовики заявили об отсутствии договора на техобслуживание у жильцов взорвавшейся квартиры в Волгограде21.04.2023 11:31
Расследования 21.04.2023 11:31
Названа причина взрыва в пятиэтажном доме в Волгограде21.04.2023 09:13
Расследования 21.04.2023 09:13
В Волгоградской области осуждены похитители золота из ТЦ на 2,8 млн рублей20.04.2023 21:34
Расследования 20.04.2023 21:34
Прикрывал «семейный бизнес». В Волгограде возбудили дело на 38-летнего экс-комбата ДПС20.04.2023 16:31
Расследования 20.04.2023 16:31
В Волгоградской области назначили проверку из-за недоплаты учителям20.04.2023 14:15
Расследования 20.04.2023 14:15
Срок «жизни» таких – пара дней: оперативники под Волгоградом задержали 16-летнего школьника19.04.2023 20:26
Расследования 19.04.2023 20:26
Стадо овец украли ночью из сарая жительницы Волгоградской области19.04.2023 14:23
Расследования 19.04.2023 14:23
На пивзаводе в Волгоградской области накрыли цех с суррогатным «Мохито»19.04.2023 12:25
Расследования 19.04.2023 12:25
В Волгограде осудят виновника смерти женщины от кровопотери19.04.2023 12:07
Расследования 19.04.2023 12:07
В Волгограде полицейские прервали карьеру 22-летнего курьера18.04.2023 21:14
Расследования 18.04.2023 21:14
Заслуженную работницу сельского хозяйства Волгоградской области могут оставить без имущества18.04.2023 18:15
Расследования 18.04.2023 18:15
Направляли через Telegram. На трассе Москва — Волгоград у иностранца изъяли килограмм мефедрона18.04.2023 18:02
Расследования 18.04.2023 18:02