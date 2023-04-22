Стали известны причины страшного ДТП с раскуроченным авто под Волгоградом





Причиной смертельного ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области, в результате которого «десятку» раскурочило от удара с грузовиком, стал маневр водителя легковушки, который не справился с управлением.

- Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Fuso под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в главке.

Как ранее сообщало информагентство, 55-водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21102 двигался со стороны Волгограда и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком, который ехал со стороны Москвы.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался. В больницу доставили 44-летнего пассажира, находившегося в салоне ВАЗа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



