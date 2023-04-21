Происшествия

На трассе Волгоград — Москва смяло легковушку, водитель погиб: видео

Происшествия 21.04.2023 19:58
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21.04.2023 19:58


На 902-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области грузовик смял легковушку. Сообщается о погибшем. 



— По предварительной информации, 55-водитель за рулем  автомобиля ВАЗ-21102 двигался со стороны Волгограда и  выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Fuso, двигавшемся со стороны Москвы, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.  


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался. В больницу доставили 44-летнего пассажира, находившегося в салоне ВАЗа.   


Судя по кадрам видео, отечественный автомобиль буквально смяло. Известно, что водитель грузовика не пострадал.   

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102» 

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