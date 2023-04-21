На трассе Волгоград — Москва смяло легковушку, водитель погиб: видео

На 902-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области грузовик смял легковушку. Сообщается о погибшем.





— По предварительной информации, 55-водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21102 двигался со стороны Волгограда и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Fuso, двигавшемся со стороны Москвы, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался. В больницу доставили 44-летнего пассажира, находившегося в салоне ВАЗа.





Судя по кадрам видео, отечественный автомобиль буквально смяло. Известно, что водитель грузовика не пострадал.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102»