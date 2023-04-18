Происшествия

«Последней разобрали крышу»: под Волгоградом поликлинику залило дождем во время капремонта

Происшествия 18.04.2023 19:27
0
18.04.2023 19:27




В Волгоградской области дождь испортил свежий ремонт в поликлинике Алексеевской ЦРБ. В редакцию ИА «Высота 102» прислали видео последствий потопа в этом медицинском учреждении. На записи видно, что залило  помещения, где уже была завершена отделка.
- Самое интересное, что ремонт в поликлинике начали не с крыши, а с помещений внутри. Там все обновили, потолки, стены, а в самый последний момент занялись крышей. Когда ее разобрали и пошел дождь. Шел он два дня, - сообщили очевидцы.
По их словам, потолки в некоторых местах испортились от воды и провалились, набухли гипсокартонные стены.
В медицинской организации информагентству сообщили, что из-за дождя, который сопровождался сильным ветром, в помещениях поликлиники произошли протечки. 
- В ближайшее время они будут своевременно устранены подрядчиком, - заверили в ЦРБ.
Капитальный ремонт поликлиники Алексеевской ЦРБ проводится с начала текущего года в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». Завершить ремонтные работы планируют к концу ноября.
Фото и видео читателей ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.04.2023 16:26
Происшествия 18.04.2023 16:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2023 14:40
Происшествия 18.04.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2023 14:12
Происшествия 18.04.2023 14:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2023 10:12
Происшествия 18.04.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2023 10:02
Происшествия 18.04.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 11:55
Происшествия 17.04.2023 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 10:53
Происшествия 17.04.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 09:26
Происшествия 17.04.2023 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 08:04
Происшествия 17.04.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2023 10:49
Происшествия 16.04.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 20:20
Происшествия 15.04.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 13:50
Происшествия 15.04.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 11:37
Происшествия 15.04.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 10:23
Происшествия 15.04.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 08:52
Происшествия 15.04.2023 08:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Представитель РФС посетила ВолгоградСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде полицейские прервали карьеру 22-летнего курьераСмотреть фотографии
20:47
Дорожный ремонт на мосту через Волжскую ГЭС вызвал пробкиСмотреть фотографии
20:23
Количество болеющих ОРВИ волгоградцев снизилось за неделю на 4%Смотреть фотографии
19:56
Погибшую гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде 20 апреляСмотреть фотографии
19:39
Проявившим мужество на СВО добровольцам вручили медали в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:27
«Последней разобрали крышу»: под Волгоградом поликлинику залило дождем во время капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Заслуженную работницу сельского хозяйства Волгоградской области могут оставить без имуществаСмотреть фотографии
18:02
Направляли через Telegram. На трассе Москва — Волгоград у иностранца изъяли килограмм мефедронаСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области спасли две сотни рыб из брошенных сетейСмотреть фотографии
17:26
«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экранСмотреть фотографии
16:47
Волгоградского экс-полицейского лишили звания полковника и посадили за взяткуСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области увеличилось количество ДТП, совершенных пьяными водителямиСмотреть фотографии
15:50
В «Концессиях» рассказали о реализованных масштабных проектах ЖКХ в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде к домам многодетных проведут водопровод за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
15:29
Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:29
Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сценыСмотреть фотографии
14:40
«Била и пила»: в Волжском мать-алкоголичка превратила жизнь двоих дочек в кошмарСмотреть фотографии
14:12
Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядюСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 МаяСмотреть фотографии
13:14
РУСАЛ и Красноярские Столбы летом организуют эколого-промышленную экспедицию для школьниковСмотреть фотографии
12:31
«Концессии водо- и теплоснабжения» в Волгограде переходят под госконтрольСмотреть фотографии
12:30
Микрофинансовую организацию наказали в Волгограде за психологическое давление на должникаСмотреть фотографии
12:29
Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилейСмотреть фотографии
11:44
МЧС предупредило волгоградцев о затоплении дорог в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром ЛобановымСмотреть фотографии
10:12
В ДТП с фургоном в Волгоградской области погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:02
Стали известны подробности гибели бывшей волгоградской гандболистки Виктории ДивакСмотреть фотографии
09:10
«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчиныСмотреть фотографии
 