









В Волгоградской области дождь испортил свежий ремонт в поликлинике Алексеевской ЦРБ. В редакцию ИА «Высота 102» прислали видео последствий потопа в этом медицинском учреждении. На записи видно, что залило помещения, где уже была завершена отделка.

- Самое интересное, что ремонт в поликлинике начали не с крыши, а с помещений внутри. Там все обновили, потолки, стены, а в самый последний момент занялись крышей. Когда ее разобрали и пошел дождь. Шел он два дня, - сообщили очевидцы.

По их словам, потолки в некоторых местах испортились от воды и провалились, набухли гипсокартонные стены.

В медицинской организации информагентству сообщили, что из-за дождя, который сопровождался сильным ветром, в помещениях поликлиники произошли протечки.

- В ближайшее время они будут своевременно устранены подрядчиком, - заверили в ЦРБ.

Капитальный ремонт поликлиники Алексеевской ЦРБ проводится с начала текущего года в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». Завершить ремонтные работы планируют к концу ноября.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»



