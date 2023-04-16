Спорт

Волгоградские гандболистки разошлись миром с тольяттинской «Ладой»

Спорт 16.04.2023 19:15
0
16.04.2023 19:15


 "Динамо-Синара"  сегодня, 16 апреля, в равной драматичной борьбе в гостях не смогло обыграть своего соперника - тольяттинскую "Ладу"  в матче 12-го тура второй части предварительного этапа женской  Суперлиги. Противостояние закончилось со счетом 26:26, причем два клуба  были  в шаге от победы, сообщает ИА "Высота 102".
Начало поединка ознаменовалось несколькими потерями в атаке с обеих сторон, пока Елизавета Дудкина не открыла счёт.  В стартовом отрезке можно выделить яркую игру в исполнении динамовского голкипера Надежды Колесниковой, которая совершила несколько эффектных спасений, в том числе отразив семиметровый бросок. При этом, отбивая один из выстрелов соперницы, Надежда серьезно пострадала - игровой снаряд попал ей прямо в лицо, после чего вратарю потребовалась медицинская помощь.
В середине тайма  наставник "Динамо" Олег Кулешов, отпраздновавший  накануне свой день рождения, взял тайм-аут. Тренерские наставления подействовали, и в следующей атаке  Алина Загороднева уверенно разобралась с обороной оппоненток и сильным броском попала точно в ворота, не оставив шансов голкиперу.
У волгоградской команды можно отметить Варвару Семину, взявшую бремя лидерства на себя и до перерыва забившую несколько важных и тяжелых голов с дальней дистанции. Гости не отпускали от себя далеко хозяек. 14:13 - с минимальным преимуществом гандболисток из Тольятти закончились первые 30 минут.
Сразу после перерыва "Лада" забросила ещё один мяч. "Синара" ответила  в течение нескольких минут точными выстрелами Безбабных, Дудкиной и Семиной. Соперники продолжали поочередно отличаться. Вскоре Арина Безбабных подошла к точке и записала на свой счёт важнейший гол, который позволил гостям вернуть лидерство - 22:21.
В решающую десятиминутку два коллектива вошли с абсолютно равными шансами на итоговый успех.  Драматичной выдалась концовка матча. За полторы минуты до окончания выручила динамовок Надежда Колесникова, не позволившая сравнять счёт. Однако вскоре "Лада" воспользовалась потерей мяча оппонентками, убежав в свою быструю атаку и заработав пенальти, который был успешно реализован.
Несмотря на попытки Олега Кулешова в тайм-ауте  расписать своим подопечным заключительную комбинацию, задуманное реализовать не удалось - гости не смогли забросить победный мяч. Итоговый результат - ничья 26:26 при красивой продемонстрированной  игре в исполнении "Лады" и "Динамо".
Таким образом, после выигрыша в прошлом туре "Синара" снова не уступила. И  перед стартом плей-офф, где волгоградкам предстоит встретиться с "Ростов-Доном", положительная динамика в результатах может прибавить оптимизма команде и её болельщикам.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.04.2023 15:17
Спорт 16.04.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2023 21:07
Спорт 15.04.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2023 14:43
Спорт 15.04.2023 14:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2023 21:01
Спорт 14.04.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2023 08:11
Спорт 13.04.2023 08:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2023 09:49
Спорт 11.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2023 21:46
Спорт 10.04.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2023 22:17
Спорт 09.04.2023 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2023 13:05
Спорт 09.04.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.04.2023 19:48
Спорт 08.04.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2023 21:55
Спорт 06.04.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2023 15:59
Спорт 05.04.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2023 17:06
Спорт 02.04.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 21:27
Спорт 01.04.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 17:01
Спорт 01.04.2023 17:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:34
Под колокола, молитвы и поклоны: тысячи волгоградцев прошли крестным ходом по центру городаСмотреть фотографии
19:20
«Не отказался бы стать урюпинским козлом»: в Волгоградской области сняли новый выпуск travel-шоу «Жизнь своих»Смотреть фотографии
19:15
Волгоградские гандболистки разошлись миром с тольяттинской «Ладой»Смотреть фотографии
18:00
Пирамиды, столы и вазы с перьями: волгоградец создает «живые» фигуры из растенийСмотреть фотографии
17:12
Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с ПасхойСмотреть фотографии
16:36
В Волгоградской области в марте появилось на свет 11 двоенСмотреть фотографии
15:38
Калонкин оспорил приговор по делу о хищениях на волгоградских свалкахСмотреть фотографии
15:17
«Спартак» - чемпион!»: волгоградские ватерполисты вернули звание лучшей команды страныСмотреть фотографии
14:27
Миллионы за «липовый» капремонт. В Волгограде судят железнодорожников за аферу 7-летней давностиСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области ищут пропавшего 22 марта мужчинуСмотреть фотографии
12:25
Получивший по суду за теракт 20 лет генерал СК Музраев обжаловал приговорСмотреть фотографии
11:49
ЛДПР обещает волгоградцам выходной день после ПасхиСмотреть фотографии
11:09
Микроавтобус ехал из Волгограда: в ГУ МВД назвали причину ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
10:49
Ему было всего 17 лет. В Волгоградской области в машине на обочине нашли тела двух человекСмотреть фотографии
10:28
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на волгоградском мостуСмотреть фотографии
09:35
Ночное пасхальное богослужение в фоторепортаже ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградцам рассказали о самом холодном дне новой неделиСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде 16 апреля перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
08:00
«Врачи работают в авральном режиме»: волгоградцам советуют не объедаться на ПасхуСмотреть фотографии
00:40
Бочаров посетил Пасхальное богослужение в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
22:08
85-летний байкер из Воронежской области опробовал трассу «Битвы на Волге» в ВолжскомСмотреть фотографии
21:07
«Упустили птицу удачи»: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Чайкой»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области женщина получила ожоги из-за вспыхнувшей стиралкиСмотреть фотографии
19:15
«Собрания больше не нужны?»: жители Волжского возмутились ростом квартплаты с 1 маяСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде госпитализирован третий пострадавший в ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде двор после субботника завалили хламомСмотреть фотографии
16:52
«Двое тяжелых»: стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП на мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
К жителям отрезанного из-за затопления моста поселка под Волгоградом приплыли чиновникиСмотреть фотографии
15:21
Где и когда освятить куличи в Волгограде: публикуем списокСмотреть фотографии
14:43
Волгоградские гандболистки готовятся к матчу с «Ладой» 16 апреляСмотреть фотографии
 