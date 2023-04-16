Волгоградские гандболистки разошлись миром с тольяттинской «Ладой»





"Динамо-Синара" сегодня, 16 апреля, в равной драматичной борьбе в гостях не смогло обыграть своего соперника - тольяттинскую "Ладу" в матче 12-го тура второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Противостояние закончилось со счетом 26:26, причем два клуба были в шаге от победы, сообщает ИА "Высота 102".

"Динамо-Синара" сегодня, 16 апреля, в равной драматичной борьбе в гостях не смогло обыграть своего соперника - тольяттинскую "Ладу" в матче 12-го тура второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Противостояние закончилось со счетом 26:26, причем два клуба были в шаге от победы, сообщает ИА "Высота 102".

Начало поединка ознаменовалось несколькими потерями в атаке с обеих сторон, пока Елизавета Дудкина не открыла счёт. В стартовом отрезке можно выделить яркую игру в исполнении динамовского голкипера Надежды Колесниковой, которая совершила несколько эффектных спасений, в том числе отразив семиметровый бросок. При этом, отбивая один из выстрелов соперницы, Надежда серьезно пострадала - игровой снаряд попал ей прямо в лицо, после чего вратарю потребовалась медицинская помощь. Начало поединка ознаменовалось несколькими потерями в атаке с обеих сторон, пока Елизавета Дудкина не открыла счёт. В стартовом отрезке можно выделить яркую игру в исполнении динамовского голкипера Надежды Колесниковой, которая совершила несколько эффектных спасений, в том числе отразив семиметровый бросок. При этом, отбивая один из выстрелов соперницы, Надежда серьезно пострадала - игровой снаряд попал ей прямо в лицо, после чего вратарю потребовалась медицинская помощь.

В середине тайма наставник "Динамо" Олег Кулешов, отпраздновавший накануне свой день рождения, взял тайм-аут. Тренерские наставления подействовали, и в следующей атаке Алина Загороднева уверенно разобралась с обороной оппоненток и сильным броском попала точно в ворота, не оставив шансов голкиперу.

В середине тайма наставник "Динамо" Олег Кулешов, отпраздновавший накануне свой день рождения, взял тайм-аут. Тренерские наставления подействовали, и в следующей атаке Алина Загороднева уверенно разобралась с обороной оппоненток и сильным броском попала точно в ворота, не оставив шансов голкиперу.

У волгоградской команды можно отметить Варвару Семину, взявшую бремя лидерства на себя и до перерыва забившую несколько важных и тяжелых голов с дальней дистанции. Гости не отпускали от себя далеко хозяек. 14:13 - с минимальным преимуществом гандболисток из Тольятти закончились первые 30 минут. У волгоградской команды можно отметить Варвару Семину, взявшую бремя лидерства на себя и до перерыва забившую несколько важных и тяжелых голов с дальней дистанции. Гости не отпускали от себя далеко хозяек. 14:13 - с минимальным преимуществом гандболисток из Тольятти закончились первые 30 минут.

В решающую десятиминутку два коллектива вошли с абсолютно равными шансами на итоговый успех. Драматичной выдалась концовка матча. За полторы минуты до окончания выручила динамовок Надежда Колесникова, не позволившая сравнять счёт. Однако вскоре "Лада" воспользовалась потерей мяча оппонентками, убежав в свою быструю атаку и заработав пенальти, который был успешно реализован.

В решающую десятиминутку два коллектива вошли с абсолютно равными шансами на итоговый успех. Драматичной выдалась концовка матча. За полторы минуты до окончания выручила динамовок Надежда Колесникова, не позволившая сравнять счёт. Однако вскоре "Лада" воспользовалась потерей мяча оппонентками, убежав в свою быструю атаку и заработав пенальти, который был успешно реализован.

Несмотря на попытки Олега Кулешова в тайм-ауте расписать своим подопечным заключительную комбинацию, задуманное реализовать не удалось - гости не смогли забросить победный мяч. Итоговый результат - ничья 26:26 при красивой продемонстрированной игре в исполнении "Лады" и "Динамо".

Несмотря на попытки Олега Кулешова в тайм-ауте расписать своим подопечным заключительную комбинацию, задуманное реализовать не удалось - гости не смогли забросить победный мяч. Итоговый результат - ничья 26:26 при красивой продемонстрированной игре в исполнении "Лады" и "Динамо".

Таким образом, после выигрыша в прошлом туре "Синара" снова не уступила. И перед стартом плей-офф, где волгоградкам предстоит встретиться с "Ростов-Доном", положительная динамика в результатах может прибавить оптимизма команде и её болельщикам.

Таким образом, после выигрыша в прошлом туре "Синара" снова не уступила. И перед стартом плей-офф, где волгоградкам предстоит встретиться с "Ростов-Доном", положительная динамика в результатах может прибавить оптимизма команде и её болельщикам.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com



Сразу после перерыва "Лада" забросила ещё один мяч. "Синара" ответила в течение нескольких минут точными выстрелами Безбабных, Дудкиной и Семиной. Соперники продолжали поочередно отличаться. Вскоре Арина Безбабных подошла к точке и записала на свой счёт важнейший гол, который позволил гостям вернуть лидерство - 22:21.