Расследования 14.04.2023 12:39
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14.04.2023 12:39
Возбуждено уголовное дело по факту затопления сухогрузной баржи-площадки в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, Волгоградским следственным отделом уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Как ранее сообщалось, баржа-площадка «7289» затонула в акватории Карповского водохранилища в границах пристани «Ильевка» Калачевского района Волгоградской области. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям рассчитало, что сумма вреда водному объекту составила более 35 миллионов рублей. Собственником судна является ООО «Астраханская нерудная компания».
Следствием установлено, что в декабре 2022 года баржа была ошвартована носовой частью посредством стального троса за баржу-площадку и пришвартована к причальной стенке пристани «Ильёвка» Калачевского района Волгоградской области. Однако у баржи появился крен на правый борт и, несмотря на принятые меры, произошло полное затопление баржи у пристани.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, получено заключение Ространснадзора, выявившего нарушения, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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