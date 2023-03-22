В Волгоградской области владельцу судна-утопленника предъявили ущерб в 35 млн рублей



Инспекторы Росприроднадзора установили факт причинения вреда водному объекту в Волгоградской области в результате затопления судна. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, баржа-площадка «7289» затонула в акватории Карповского водохранилища в границах пристани «Ильевка» Калачевского района Волгоградской области.

Информация об этом происшествии поступила в управление. Был совершен выезд на место, где факт затопления судна подтвердился. Установлено, что собственником судна является ООО «Астраханская нерудная компания».

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» отобрали пробы природной воды на предмет установления негативного влияния на водный объект.

В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Астраханская нерудная компания», ответственность за которые предусмотрена ст. 7.6, ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

- Нанесенный вред был рассчитан в соответствии с утвержденной Методикой. Сумма вреда составила более 35 млн. рублей, - сообщили в управлении.

Данная информация направлена в Волгоградскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Фото баржи: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



