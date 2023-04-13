В Камышине нашли мертвой пропавшую два дня назад женщину с протезом

В Камышине Волгоградской области обнаружено тело пропавшей два дня назад 83-летней женщины. Как сообщил ИА «Высота 102», пенсионерка вышла из дома в летних тапочках, без денег и документов.

— Сегодня нам позвонили из полиции. Сказали, что маму нашли мертвой, на одной из улиц. Рано утром мне сообщили. Предварительно, она умерла от естественных причин. Больше ничего не могу сказать, извините, — рассказал информагентству сын погибшей.

Напомним, что пенсионерку, по словам родственников, последний раз видели вечером 12 апреля в поселке Нефтебаза в частном секторе, а до этого она садилась в маршрутку № 15.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: читатели ИА «Высота 102»