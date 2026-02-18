Суд в Волгограде отменил штраф за парковку на грунтовке

Кировский районный суд Волгограда отменил штраф за парковку на «зеленой зоне», которая в итоге оказалась песчаным твердым покрытием. Водителю назначили за это административное наказание в размере 5000 рублей, но он обжаловал штраф в суде.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, основанием для наказания послужила автоматическая фиксация комплексом «Дозор-МП» автомобиля Chevrolet Cruze, который 19 августа 2025 года якобы находился на озелененной территории. Административная комиссия 13 октября признала собственника авто виновным и назначила штраф. Но мужчина не согласился с постановлением и обжаловал его.

Водитель аргументировал свою позицию тем, что машина была размещена на песчаном твердом покрытии, которое не является озелененной территорией. Запрещающими знаками данная территория не была обозначена. Также в постановлении был неверно указан номер дома, где зафиксировано нарушение.

В итоге суд прекратил производство по делу в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено первоначальное постановление. Решение может быть обжаловано.





