Увидели в поле: СК начал проверку по факту смерти пропавшей камышанки

В Камышине Волгоградской области организована доследственная проверка по факту гибели 83-летней пенсионерки, труп которой нашли сегодня утром. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», женщина ушла из дома в летних тапочках 11 апреля.

— Тело без повреждений и признаков насильственных действий, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Организована проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», страшную находку сделали случайные прохожие в СНТ «Мелиоратор». Труп обнаружили в поле в ста метрах от одного из участков.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»