В Камышине Волгоградской области разыскивают 82-летнюю Любовь Ивановну Шорникову. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка вышла из дома и пропала.

— Моя мама Любовь Шорникова вышла вчера из дома около 14.00 и исчезла. С собой у нее не было ни денег, ни документов. Была одета в белую футболку, темно-серые колготки, черные с синим летние тапочки, — рассказал информагентству сын пропавшей Андрей. — Очевидцы заметили, как она садится в маршрутку № 15. Примерно в 15.10 водитель ее высадил и она снова поехала по этому же маршруту, но только в обратную сторону и с другим водителем. Около 17.00 маму видели в поселке Нефтебаза, там частный сектор. Но она была уже в кофте. Видимо, кто-то ей дал.

По словам сына, у его матери есть определенные проблемы со здоровьем, а в прошлом году она уже уходила из дома, но ее нашли за полдня.

— Роста она небольшого, где-то 162 сантиметра, худощавое телосложение, сутулится, волосы седые, стрижка короткая. Вместо правого глаза — протез. В полицию я заявил. Пока нет никакой информации, — уточнил наш собеседник.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способной помочь в розыске, просьба звонить в дежурную часть полиции по номеру (84457) 2-09-00.

Фото: личный архив Любови Шорниковой