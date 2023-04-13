В Волгограде отменили матч «Ротора» и «Ессентуков»

Спорт 13.04.2023 08:11
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13.04.2023 08:11
Матч 25-го тура первенства Второй лиги между "Ротором" и "Ессентуками", который должен был пройти 22 апреля на Волгоград-Арене, не состоится. Как сообщили "ИА Высота 102" в РФС, организация отозвала лицензию у команды из курортного города, позволяющую выступать в официальных соревнованиях. В связи с этим она досрочно прекратила выступление в нынешнем сезоне. Волгоградскому коллективу из-за неявки на игру соперника будет автоматически будет присуждена победа со счётом 3:0.
Отметим, что первые новости о возможном снятии "Ессентуков" появились в середине марта. Тогда, по данным автора канала "ФНЛ с Ильёвым", клуб заподозрили в том, что они задействовали в матчах футболистов, которых изначально не было в заявках на игры. РФС неоднократно предупреждал "Ессентуки" о возможных санкциях. Несколько их сотрудников уже получили дисквалификации за совершенные махинации. Команда к этому моменту успела провести 23 тура, в которых одержала одну победу и набрала в общей сложности 5 очков. В первом круге подопечные Алексея Стукалова обыграли "Ессентуки" - 6:0. А в последней игре перед роспуском "курортники" были разгромлены таганрогским "Форте" c неприличным счётом - 15:0.
Таким образом, "Ротор" после встречи с "Чайкой" на выезде 15 апреля следующий поединок проведёт лишь 29 апреля в гостях против "Форте". Этот тур станет заключительным во втором круге чемпионата.
Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"
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