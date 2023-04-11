Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор бывшему вице-мэру Волжского Виктору Сухорукову

Расследования 11.04.2023 17:01
0
11.04.2023 17:01
Сегодня, 11 апреля, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил приговор, вынесенный бывшему заместителю мэра Волжского Виктору Сухорукову Волжским городским судом осенью прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, дело будет направлено на новое рассмотрение. Решение принял судья Игорь Коняев.
Напомним, в октябре прошлого года Виктор Сухоруков был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Виктор Сухоруков обвинялся в том, что в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка.
В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства. До настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа не погашена.
Виктор Сухоруков своей вины не признавал. До решения суда он оставался в должности заместителя главы администрации Волжского. Впоследствии Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда в силе. В настоящее время бывший вице-мэр отбывает наказание в колонии.
Двое потерпевших в суде простили волгоградке обман с эротическим массажем11.04.2023 17:23
Расследования 11.04.2023 17:23
Волгоградские полицейские задержали четверых угонщиков Toyota Land Cruiser Prado11.04.2023 15:43
Расследования 11.04.2023 15:43
В Волгоградской области похитителю щенка грозит два года колонии11.04.2023 12:46
Расследования 11.04.2023 12:46
Волгоградка взыскала с УК 300 тысяч за переломанные руки10.04.2023 15:07
Расследования 10.04.2023 15:07
Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в Волгограде10.04.2023 12:58
Расследования 10.04.2023 12:58
В Волгоградской области сын забил отца черенком от лопаты из-за долга в магазине10.04.2023 11:19
Расследования 10.04.2023 11:19
Сотрудники УФСБ задержали организаторов незаконной миграции в Волгограде10.04.2023 10:35
Расследования 10.04.2023 10:35
Ударила ножом 36 раз. Убившая из-за денег родную тетю волгоградка попросилась домой10.04.2023 10:32
Расследования 10.04.2023 10:32
Под Волгоградом поджигателя дома с детьми приговорили и отпустили09.04.2023 20:41
Расследования 09.04.2023 20:41
Под Волгоградом у водителя изъяли Volkswagen в пользу государства за пьянство09.04.2023 17:32
Расследования 09.04.2023 17:32
Суд под Волгоградом поставил точку в деле о сельском рэкете09.04.2023 14:07
Расследования 09.04.2023 14:07
«Открыл окно и звал маму»: в Волжском загулявшую мать осудят за смерть ребенка09.04.2023 12:43
Расследования 09.04.2023 12:43
Экс-преподаватель волгоградского техникума «погорела» на зачетках и курсовых08.04.2023 20:44
Расследования 08.04.2023 20:44
«Охотился на Жульку»: жители Фролово нашли стрелка, выстрелившего в дворовую собаку07.04.2023 20:47
Расследования 07.04.2023 20:47
Кикбоксера Григоряна будут судить за 35 ударов ножом 29-летней волжанки07.04.2023 20:02
Расследования 07.04.2023 20:02