Расследования

Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор бывшему вице-мэру Волжского Виктору Сухорукову

Расследования 11.04.2023 17:01
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11.04.2023 17:01



Сегодня, 11 апреля, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил приговор, вынесенный бывшему заместителю мэра Волжского Виктору Сухорукову Волжским городским судом осенью прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, дело будет направлено на новое рассмотрение. Решение принял судья Игорь Коняев. 
Напомним, в октябре прошлого года Виктор Сухоруков был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Виктор Сухоруков обвинялся в том, что  в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка. 
В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства. До настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа не погашена.
Виктор Сухоруков своей вины не признавал. До решения суда он оставался в должности заместителя главы администрации Волжского. Впоследствии Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда в силе. В настоящее время бывший вице-мэр отбывает наказание в колонии. 

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