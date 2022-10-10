Оглашен приговор заместителю мэра Волжского Виктору Сухорукову

Сегодня, 10 октября, Волжский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима заместителя главы администрации Волжского Виктора Сухорукова, сообщает корр. ИА «Высота 102» из зала суда.

Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. До вступления приговора в законную силу Сухоруков будет находиться на свободе. Арест на его имущество сохранен до рассмотрения гражданского иска прокуратуры по возмещению ущерба.

– Заместитель главы администрации Волжского признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), – уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. – С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, в течение 2 лет. До вступления приговора в законную силу он оставлен под домашним арестом.



