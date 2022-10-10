Борьба с коррупцией

Оглашен приговор заместителю мэра Волжского Виктору Сухорукову

Борьба с коррупцией 10.10.2022 11:49
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10.10.2022 11:49


Сегодня, 10 октября, Волжский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима заместителя главы администрации Волжского Виктора Сухорукова, сообщает корр. ИА «Высота 102» из зала суда.

Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. До вступления приговора в законную силу Сухоруков будет находиться на свободе. Арест на его имущество сохранен до рассмотрения гражданского иска прокуратуры по возмещению ущерба.

– Заместитель главы администрации Волжского признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), – уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. – С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 3 годам лишения  свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, в течение 2 лет. До вступления приговора в законную силу он оставлен под домашним арестом.


Как сообщалось ранее, фигурант уголовного дела в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа  Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка. 

После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось. В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства. До настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа  не погашена.

Прокуратура Волжского настаивала на назначении подсудимому наказания в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, в течение 3 лет. При этом максимальное наказание по ч.3. ст. 285 УК РФ  предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Виктор Сухоруков своей вины не признал. Его защищают два адвоката. До сих пор чиновник занимает пост заместителя главы администрации городского округа. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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