Росприроднадзор начал расследование после разлива нефтепродуктов в ДТП под Волгоградом

Экология 10.04.2023 20:13
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10.04.2023 20:13
Росприроднадзор организовал расследование инцидента с разливом нефтепродуктов в результате сегодняшнего ДТП в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, площадь загрязненной почвы составила около ста квадратных метров. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы загрязненной почвы. По предварительной информации, указанный земельный участок относится к невыделенным землям Светлоярского муниципального района, категория которых не установлена.
По результатам получения лабораторных исследований лаборатории будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу, пояснили в управлении Росприроднадзора.
Напомним, сегодня ночью на 11-м километре дороги Волгоград-Большие Чапурники-Червленое произошла авария с участием грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом-цистерной и груженым песком КАМАЗом. Касательного соприкосновения двух тяжелых машин хватило для того, чтобы грузовик с песком опрокинулся в кювет. В свою очередь, нефтевоз получил серьезные повреждения, а из цистерны вылились тонны топлива. Движение на этом участке было перекрыто почти на 15 часов.
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