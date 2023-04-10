Росприроднадзор начал расследование после разлива нефтепродуктов в ДТП под Волгоградом









Росприроднадзор организовал расследование инцидента с разливом нефтепродуктов в результате сегодняшнего ДТП в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, площадь загрязненной почвы составила около ста квадратных метров. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы загрязненной почвы. По предварительной информации, указанный земельный участок относится к невыделенным землям Светлоярского муниципального района, категория которых не установлена.





По результатам получения лабораторных исследований лаборатории будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу, пояснили в управлении Росприроднадзора.





Напомним , сегодня ночью на 11-м километре дороги Волгоград-Большие Чапурники-Червленое произошла авария с участием грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом-цистерной и груженым песком КАМАЗом. Касательного соприкосновения двух тяжелых машин хватило для того, чтобы грузовик с песком опрокинулся в кювет. В свою очередь, нефтевоз получил серьезные повреждения, а из цистерны вылились тонны топлива. Движение на этом участке было перекрыто почти на 15 часов.



