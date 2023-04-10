Происшествия

Движение ограничено. В Волгограде перевернулся КАМАЗ после ДТП с нефтевозом: видео

Происшествия 10.04.2023 09:09
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10.04.2023 09:09


В Красноармейском районе Волгограда примерно в 00.15 столкнулись два большегруза. Одна из машин перевернулась. Инцидент произошел на 11 километре дороги Волгоград — Большие Чапурники — Червленое. 



— По предварительным данным, 10 апреля водитель за рулем грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом-цистерной совершил касательное столкновение с автомашиной КАМАЗ, груженой песком, который впоследствии совершил опрокидывание в кювет, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии на дорогу произошел разлив нефтепродуктов из цистерны Mercedes-Benz. Водитель КАМАЗа обратился за медицинской помощью. Движение по участку дороги временно ограничено. 


Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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