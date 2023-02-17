В Волгограде пьяные мужчина и подросток устроили стрельбу из травмата

Происшествия 17.02.2023 14:10
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17.02.2023 14:10
Полицейские задержали в Волгограде 32-летнего мужчину и 17-летнего подростка за стрельбу во дворе жилого дома из травматического оружия.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, звуки стрельбы вечером 16 февраля услышали жители многоквартирного дома по улице им. маршала Еременко в Краснооктябрьском районе. Взволнованные граждане обратились в полицию.
- Прибывший на место происшествия наряд обнаружил находившегося в состоянии алкогольного опьянения с травматическим пистолетом в руках подростка. Также рядом с ним находился мужчина. Патрульные изъяли оружие и доставили обоих граждан в отдел для разбирательства, - сообщили в главке.
Установлено, что 17-летний юноша, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, ранее был судим. Он произвел пять выстрелов в воздух. Травматический пистолет принадлежит его 32-летнему знакомому, который также находился в состоянии опьянения.
Оба нарушителя общественного порядка привлечены к административной ответственности. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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