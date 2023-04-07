Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремистские картинки





Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области привлек к административной ответственности местного жителя, который разместил в соцсети экстремистские картинки. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов).

По ее словам, 6 марта текущего года в ходе мониторинга было обнаружено, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» изображение графических файлов, которые признаны экстремистскими материалами решением Муромского городского суда Владимирской области в 2012 году и решением Новгородского районного суда Новгородской области в 2020 году.

Нарушитель вину полностью признал, пояснив, что на момент размещения данного произведения не знал, что графические файлы являются экстремистским материалом.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



