Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремистские картинки

Расследования 07.04.2023 11:13
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07.04.2023 11:13
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области привлек к административной ответственности местного жителя, который разместил в соцсети экстремистские картинки. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов).
По ее словам, 6 марта текущего года в ходе мониторинга было обнаружено, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» изображение графических файлов, которые признаны экстремистскими материалами решением Муромского городского суда Владимирской области в 2012 году и решением Новгородского районного суда Новгородской области в 2020 году.
Нарушитель вину полностью признал, пояснив, что на момент размещения данного произведения не знал, что графические файлы являются экстремистским материалом.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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