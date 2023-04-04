Главу Манойлинского сельского поселения Клетского района Волгоградской области 47-летнего Сергея Литвиненко сегодня, 4 апреля, нашли мертвым.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, труп главы поселения обнаружили около двух часов назад на территории его личного домовладения. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственных органов.

Известно, что Сергей Литвиненко родился в 1975 году в городе Днепродзержинск Днепропетровской области. В 1992 году окончил Манойлинскую школу в Клетском районе Волгоградской области. Через год был призван в ряды ВС РФ. После демобилизации работал в АОЗТ «Первое Мая», в СПК «Манойлинский», а также в Волжском на заводе «ВРТ».

В 2006-ом окончил Волгоградский колледж бизнеса по специальности «Финансы» и в этом же году поступил в Волгоградский институт бизнеса на факультет «Финансы и кредит», который успешно окончил в 2010 году.

С ноября 2004 года по июль 2008 года Сергей Литвиненко работал в администрации Манойлинского сельского поселения. Занимал разные должности, в том числе замглавы администрации. С сентября 2008-го работал завхозом в Манойлинской средней школе.

С 1 сентября 2011 года Сергей Валерьевич занимал должность председателя правления огороднического некоммерческого товарищества «Манойлинское». 8 сентября 2013 года вновь избран главой Манойлинского сельского поселения.

Коллаж: администрация Манойлинского сельского поселения, администрация Клетского района, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»