Расследования

В Волгограде суд арестовал подозреваемых в убийстве медсестры

Расследования 03.04.2023 17:13
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03.04.2023 17:13


В Волгограде Дзержинский районный суд заключил под стражу двоих местных жителей, подозреваемых в жестоком убийстве медсестры. Как сообщает ИА «Высота 102», на время расследования волгоградцы помещены в следственный изолятор. 

– По постановлениям от 3 апреля отношении подозреваемых в совершении убийства 60-летней жительницы Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, – сообщили в пресс-службе районного суда. – Следователи полагают, что 72-летний и 50-летний мужчины спланировали и совершили убийство медсестры-гинеколога Натальи З.  

Напомним, об исчезновении волгоградки ее близкие сообщили 30 марта. В связи с тем, что исчезновение женщины носило внезапный характер, следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По записям камер наблюдения оперативниками ГУ МВД были установлены подозреваемые в убийстве. 

Как сообщили в СУ СК России по региону, задержанные убили женщину одним выстрелом в голову. После этого злоумышленники вывезли тело женщины за пределы города и скинули в канализационный люк. 

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