Расследования 03.04.2023 16:16
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03.04.2023 16:16
Жители Урюпинска Волгоградской области ждут счастливого завершения истории, о которой весь город говорит в течении последних нескольких дней. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в столице российской провинции крыса на площадке для складирования отходов покусала двоих детей. При этом родители одного мальчика обратились за помощью к врачам, а второго ребенка разыскивал весь город.
И вот что рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.
- 8-летний мальчик был госпитализирован 30 марта в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ для проведения антирабической терапии. В настоящее время он переведен на дневной стационар, где продолжает получать лечение. Вторая девочка еще 31 марта была обследована и опрошена врачами, укусов и царапин на теле ребенка не зафиксировано. Тем не менее информация о происшествии передана в органы Роспотребнадзора, - прокомментировали в облкомздраве.
В то же время из лаборатории пришли первые хорошие новости. Так, экспресс-тестирование на вирус бешенства детей дало отрицательный результат. Однако будет проведено более детальное исследование.
Напомним, как ранее рассказали ИА «Высота 102» в Урюпинской станции по борьбе с болезнями животных, на одной из мусорных площадок в районе дома №2 по ул. Матросова крыса покусала двоих детей. Один мальчик уже попал под наблюдение врачей, а второго ребенка не удавалось найти.
Между тем, как делились очевидцы произошедшего, дети, которые нашли крысу на помойке, кидали в нее камни и могли тем самым спровоцировать животное на агрессию. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что крыса вовсе не была бешеной, а озлобилась, так как защищала свою жизнь.
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