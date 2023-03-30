«Это смертельно опасно!»: в Урюпинске дикая крыса покусала двоих детей









В Урюпинске Волгоградской области врачи разыскивают ребенка, которого укусила крыса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГБУ «Урюпинская районная станция по борьбе с болезнями животных», происшествие случилось в конце марта на улице Матросова около дома №2 на площадке для сбора мусора. Двое детей пытались поиграть с крысой, но животное напало на них и покусало.





- Вполне вероятно, что дикая крыса больна бешенством. Родители одного из детей срочно обратились за антирабической помощью в Урюпинскую ЦРБ. Второго ребенка невозможно разыскать. Убедительная просьба к родителям ребенка, который пришел домой с укусами и царапинами. Вам необходимо срочно обратиться в приемный покой Урюпинской ЦРБ для проведения курса антирабической вакцинации против бешенства, эффективность которого зависит от срока обращения за медицинской помощью, - заявили в учреждении.



