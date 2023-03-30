«Это смертельно опасно!»: в Урюпинске дикая крыса покусала двоих детей

Общество 30.03.2023 21:21
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30.03.2023 21:21
В Урюпинске Волгоградской области врачи разыскивают ребенка, которого укусила крыса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГБУ «Урюпинская районная станция по борьбе с болезнями животных», происшествие случилось в конце марта на улице Матросова около дома №2 на площадке для сбора мусора. Двое детей пытались поиграть с крысой, но животное напало на них и покусало.
- Вполне вероятно, что дикая крыса больна бешенством. Родители одного из детей срочно обратились за антирабической помощью в Урюпинскую ЦРБ. Второго ребенка невозможно разыскать. Убедительная просьба к родителям ребенка, который пришел домой с укусами и царапинами. Вам необходимо срочно обратиться в приемный покой Урюпинской ЦРБ для проведения курса антирабической вакцинации против бешенства, эффективность которого зависит от срока обращения за медицинской помощью, - заявили в учреждении.
Напомним, бешенство – это смертельное заболевание. В Волгоградской области в ноябре прошлого года от этой страшной болезни умерла 9-летняя девочка из Палласовского района. Ее укусила домашняя собака, но родители не обратились к врачам и прививку от бешенства ребенок не получил.
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