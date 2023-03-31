Волгоградец из ревности разжег в чужой «шестерке» костер









Оперативники задержали в Волгограде 33-летнего местного жителя по подозрению в поджоге автомобиля «ВАЗ-2106». Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, от пожара, который устроил мужчина, пострадало не только отечественное авто, но и припаркованные рядом две иномарки.













Сообщение о возгорании на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе автомобиля «ВАЗ-2106» поступило в полицию 30 марта. Эксперты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Подозреваемого быстро задержали. Он сознался в содеянном.

Установлено, что мужчина недавно разошелся с супругой, но смириться с этим не смог. Вечером 30 марта он увидел, как его бывшую жену подвозит незнакомец на отечественной «шестерке».













- Дождавшись, когда пара покинет машину, ревнивец разбил стекло, разложил на водительском сидение бумагу и поджег ее, - рассказали в главке.

За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



