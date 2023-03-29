В Волжском ищут водителя грузовика, с которого сыпался грунт

Происшествия 29.03.2023 20:23
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29.03.2023 20:23
Штраф грозит водителю «КАМАЗА», из кузова которого по ходу движения сыпался грунт прямо на дорогу. Это произошло в городе Волжском Волгоградской области.
Как сообщили в администрации Волжского, факт перевозки земельного грунта без покрытия кузова автомобиля тентом зафиксировали специалисты контрольного управления.
- Автомобиль «КАМАЗ», доверху наполненный грунтом, двигался по улице Пушкина в направлении старой части города. Из-за отсутствия тента содержимое кузова высыпалось на дорогу, - рассказали в администрации.
Отмечается, что водитель нарушил статью 5.9.2.10. Правил благоустройства и санитарного содержания территорий города Волжского.
Данные о транспортном средстве переданы в ГИБДД, которое установит личность водителя. Нарушителю грозит административная ответственность по статье 8.7 Кодекса Волгоградской области в виде штрафа в размере от 500 до 4 тысяч рублей.
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