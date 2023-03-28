Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в рамках официального визита в Волгоград возложил цветы на Мамаевом кургане. Мероприятие состоялось сразу после встречи с губернатором Андреем Бочаровым в администрации Волгоградской области.

Отметим, что по случаю визита представителя Беларуси на главной высоте России сегодня были предприняты повышенные меры безопасности. Так, перед центральной лестницей, сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с утра появились металлические ограждения. Однако ограничивать доступ на Мамаев курган для туристов и местных жителей не стали – беспрепятственно минуя досмотровые рамки, все желающие могли подняться на вершину и пройти в Зал воинской славы и к монументу «Родина-мать зовет!».





– У подножия Мамаева кургана с утра дежурят полицейские, а всех, кто желает пройти наверх, пропускают через металлодетекторы и после вежливых просьб предъявить содержимое сумок отпускают, – сообщает корреспондент информагентства.









На главной высоте России премьер-министр Беларуси появился около 11.00 в сопровождении первых лиц Волгоградской области и города-героя. Роман Головченко совместно с Андреем Бочаровым возложили цветы в Пантеоне Воинской славы, у могилы маршала Василия Чуйкова и братской могилы около Храма Всех Святых.









В Волгоград премьер-министр Беларуси прибыл 27 марта вечером. В рамках официального визита Роман Головченко планирует посетить волгоградские предприятия – Волжский трубный завод и корпорацию «Волма».

С утра губернатор Андрей Бочаров и гость региона уже обсудили итоги и перспективы взаимодействия. В центре внимания – вопросы сотрудничества в промышленности, АПК, образовании и туризме. Отдельно обсуждались темы сохранения исторической правды и патриотического воспитания молодёжи