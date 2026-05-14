Куда все уехали на майские: Drivee проанализировал поездки в Волгограде





14 мая, Волгоград. Российский сервис для заказа такси Drivee подвёл итоги пассажирских поездок в Волгограде в период майских выходных (с 1 по 3 и с 9 по 11 мая 2026 года). Аналитика данных продемонстрировала заметное изменение транспортных привычек, когда короткие маршруты по городу уступили место выездам на природу, дачи и в соседние города.

По данным сервиса в целом по стране доля городских поездок в первые майские выходные снизилась на 18,7%, а в период с 9 по 11 мая – на 14,7% по сравнению с аналогичными днями неделей ранее. В Волгограде ситуация аналогичная – спад составил 17% и 6% соответственно. Такая динамика традиционна для праздников и обусловлена временным отказом пользователей от регулярных будничных маршрутов, таких как поездки на работу, учёбу и деловые встречи.

На фоне снижения внутригородского трафика аналитики Drivee зафиксировали рост интереса к поездкам за пределы города. В Волгограде на первые выходные доля междугородних заказов увеличилась на 3,5%, а на вторые – на 20,5%. При этом планировать выезды пользователи начали заблаговременно: увеличение числа междугородних заказов фиксировалось сервисом уже накануне выходных – 30 апреля и 8 мая. В последний день апреля пик пришёлся на конец сокращённого рабочего дня –15:00–16:00, а перед вторыми майскими — на 8 мая на 17:00.

Чаще всего волгоградцы ездили в соседние населённые пункты. Это может быть связано с короткими поездками на дачи, в загородные дома, к друзьям или на небольшие локальные маршруты, которые удобнее совершить на автомобиле, чем на общественном транспорте. Среднее расстояние междугородних поездок в Волгограде составило 65 километров.





В разрезе городских поездок популярными направлениями в праздничные дни стали торгово-развлекательные центры и железнодорожный вокзал. Это может быть связано с ростом туристической активности в длинные выходные: часть пользователей отправлялась в поездки или возвращалась домой после праздников. А торговые центры стали отличным вариантом для тех, кто решил посвятить свободное время шопингу и спокойному семейному отдыху в городе.

Drivee – российский сервис для заказа такси, работающий более чем в 100 городах страны. Платформа построена на модели прямого взаимодействия (peer-to-peer): пассажир сам предлагает цену за поездку, а водитель может согласиться с ней или предложить свою стоимость. Пассажир видит всех откликнувшихся водителей, их рейтинг и автомобили, выбирая наиболее подходящего. Это исключает влияние скрытых алгоритмов на стоимость поездки.

Drivee предлагает водителям прозрачные условия: отсутствие штрафов за отказ от заказов, видимый маршрут до принятия заказа без доплат, рейтинг, основанный на отзывах реальных пользователей, бонусы за активность, а также сравнительно невысокую комиссию и отсутствие скрытых платежей.

Сервис объединяет городские и междугородние поездки, а также услуги курьерской доставки.

Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

Реклама. ООО «ИН14», ИНН 1435308804