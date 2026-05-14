Студентка из Волгограда произвела впечатление на педагогов ГИТИСа





Жительница Волгограда Валерия Абдуразанов получила рекомендацию для поступления в Российский институт театрального искусства – ГИТИС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу МТС, девушка произвела впечатление на педагогов вуза на очных прослушиваниях, которые проходили в Астрахани. Волгоградка поборется за право учиться в ГИТИСе на следующем этапе.

Напомним, что МТС и ГИТИС совместно реализуют образовательный проект «Поколение М». Валерия Абдуразанова из Волгограда планирует поступать на факультет новых направлений сценических искусств – саунд-драма.

Астрахань, где проходили очные прослушивания, – один из трех городов России наряду с Владивостоком и Сургутом, где в 2026 году педагоги ГИТИСа провели выездной отбор для абитуриентов. Соседний с Волгоградской областью регион этой весной стал точкой притяжения для талантливой молодежи из регионов Юга России, Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока. В творческой встрече и прослушиваниях приняли участие более 170 школьников и выпускников из Астраханской области, Волгограда, Волжского, Саратова, Ульяновска, Краснодара, Хабаровска и других городов страны.





Прослушивания на актерский факультет провела режиссер, актриса театра и кино, преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИС Ксения Казакевич. Абитуриентов направления саунд-драмы оценивал актер, преподаватель кафедры саунд-драмы на факультете новых направлений сценических искусств ГИТИС, звукорежиссер и концертмейстер Альберт Горбачев. Участники подготовили обязательную чтецкую программу – стихотворение, басню и отрывок из прозы. Абитуриенты направления саунд-драмы также исполняли песни на русском и иностранных языках, а некоторые выступали с музыкальными инструментами.

Валерия Абдуразанова узнала о возможности пройти прослушивание во время онлайн-консультаций на платформе МТС Линк и решила приехать на очный этап в соседний регион.

– Сначала я участвовала в онлайн-консультациях в рамках проекта с ГИТИС, где педагоги подробно рассказали, как проходят прослушивания и на что стоит обратить внимание при подготовке. После этого решила попробовать свои силы уже очно в Астрахани. Для меня это был очень важный и полезный опыт: я не только прошла на следующий этап, но и получила профессиональную обратную связь, поняла свои сильные стороны и то, над чем еще нужно работать. Проект помогает поверить в себя и сделать первый шаг к мечте, – рассказала девушка.

Отметим, что проект «Поколение М» уже много лет помогает талантливым ребятам из регионов сделать первый шаг к поступлению в ведущие творческие вузы страны. В этом году особенно важно, что волгоградские абитуриенты смогли принять участие не только в онлайн-консультациях, но и приехать на очные прослушивания в соседнюю Астрахань, где педагоги ГИТИСа проводили встречи.

– Такие проекты дают возможность получить профессиональную оценку, живое общение с мастерами и ценный опыт, который для многих становится отправной точкой в творческой профессии, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

