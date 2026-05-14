В Волгограде за 14 млн рублей отреставрируют памятник Паникахе





В Краснооктябрьском районе Волгограда отреставрируют мемориал «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.». 13 мая власти объявили о поиске специализированной организации, готовой привести в надлежащее состояние объект культурного наследия.

Проектно-сметной документацией предусмотрены три этапа работ. В рамках первого запланирована замена 405 кв. метров старой брусчатки, а также гранитных ступеней и облицовки постамента общей площадью 214 кв. метров, прилегающих заасфальтированных участков, бетонных вазонов и ограждения. Здесь же вокруг должна быть обустроена зелёная зона с газоном площадью порядка 200 кв. метров.

Следующий этап включает в себя реставрацию: очистка металлических элементов специальными растворами, патинирование элементов из бронзы, меди и латуни. Третий этап предусматривает установку грунтовых светильников для подсветки монумента и уличного бра.

Исполнитель контракта быдет отобран к концу мая. Реставрация должна полностью завершится до 20 сентября 2026 года. На эти цели из бюджета выделено 13,7 млн рублей.

Отметим, Михаил Паникаха — легендарный защитник Сталинграда. В разгар боя он поджег себя, бросив гранату в немецкий танк. Подвиг моряка был увековечен в Волгограде в скульптурной композиции 51 год назад.