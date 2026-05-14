



В Волжском еще один суслик не выдержал повышенного внимания горожан. На этот раз гулявший по площади Комсомольской ребенок вырвал из лап грызуна тетраэдр с QR – кодом.





На записи с камер уличного видеонаблюдения видно, что, пока глава семьи фотографирует супругу с младшими ребенком, оставшийся без внимания сын отламывает кусок фигуры и, спокойно положив деталь на место, уходит вслед за родителями.

- Вместо того, чтобы просто рассмотреть скульптуру, гулявший с семьей ребенок сломал ее часть, - рассказали в администрации Волжского. – Позже мальчик из другой компании забрал сломанный элемент себе. Удивительно, что никто из взрослых не остановил ребят и не объяснил, что так поступать не стоит. Уважаемые родители, не забывайте, что воспитывать уважение к общему пространству лучше с детства – личным примером и добрым словом.

Николай Карпов, автор волжских сусликов, ставших едва ли не новыми неофициальными символами города, к поломкам фигур относится с философским спокойствием. По словам мастера, при всех своих минусах вандализм дает и положительный эффект, заставляя горожан сопереживать и заботиться о миниатюрных грызунах, разбежавшихся по всему городу.

- Увы, хулиганы ломают. Но многие люди в ответ заступаются за сусликов. У них за эти фигурки действительно болит душа, - говорит Николай Карпов. – Однажды я был свидетелем разговора мамы с ребенком. Женщина говорила малышу: «Посмотри, какие красивые суслики. К сожалению, их иногда ломают. Но ты, пожалуйста, так никогда не делай, потому что это важная вещь для всего города».

По словам скульптура, грызуны изначально могли быть прочнее и надежнее, однако спасло бы это зверьков от рук вездесущих вандалов - вопрос, не имеющий однозначного ответа.

- Конечно, фигуры можно было отлить из бронзы. Но, во-первых, они изначально стоили бы значительно дороже. А, во-вторых, люди тащили бы их целиком, - рассуждает Николай Карпов. – Вот такие, гипсовые, я могу починить достаточно быстро. Тем более, что для подобных ситуаций я не выбрасываю изготовленные для каждого резиновые формы. Удивительно, что после ремонта суслики становятся немного другими. Сохраняя свои привычные формы и очертания, они приобретают новые оттенки.

Под раздачу местных жителей милые суслики попадали, увы, не раз. В середине апреля вандал в очередной раз вырвал газету из лап крошечного читателя, занявшего место у офиса редакции «Волжской правды».

Видео администрации Волжского